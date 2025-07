Lufthansa Aktie News: Lufthansa präsentiert sich am Donnerstagmittag stärker

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Lufthansa zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Lufthansa-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 7,73 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Lufthansa-Papiere um 11:48 Uhr 1,0 Prozent. Der Kurs der Lufthansa-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 7,74 EUR zu. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 7,70 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 1.388.147 Lufthansa-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 8,16 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (06.03.2025). 5,51 Prozent Plus fehlen der Lufthansa-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei einem Wert von 5,38 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Lufthansa-Aktie 43,65 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nach 0,300 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,286 EUR je Lufthansa-Aktie. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Lufthansa-Aktie bei 6,44 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Lufthansa am 29.04.2025. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,74 EUR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,61 EUR erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Lufthansa mit einem Umsatz von insgesamt 8,13 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,39 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 9,94 Prozent gesteigert.

Voraussichtlich am 31.07.2025 dürfte Lufthansa Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Am 30.07.2026 wird Lufthansa schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 1,06 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Lufthansa-Aktie

AmEx, Visa, MasterCard: Welcher Anbieter findet die beste Anwendung im Alltag

MDAX-Titel Lufthansa-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Lufthansa von vor 3 Jahren eingebracht

Erste Schätzungen: Lufthansa gewährt Anlegern Blick in die Bücher