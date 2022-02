Daimler Truck-Aktie: Die Geschichte des Traditionsunternehmens

• Daimler Truck produziert und vertreibt Lkw und Busse• Im Jahr 1926 fusionierten die Daimler-Motoren-Gesellschaft und Benz & Cie• Daimler Truck wird 2021 ausgegliedert

Daimler Truck zählt heute zu den weltweit größten Nutzfahrzeug-Herstellern mit über 100.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehr als 40 Standorten in Europa, Asien sowie Nord- und Lateinamerika. Hinzu kommen diverse Vertriebs- und Servicepunkte in vielen Ländern. In China ist Daimler Truck mit 50 Prozent an der Beijing Foton Daimler Automotive beteiligt. In einem globalen Verbund entwickelt und produziert das Unternehmen Lkw und Busse, die unter verschiedenen Marken vertrieben werden. Dazu gehören BharatBenz, Freightliner, FUSO, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses und Western Star. Mit dem Daimler Truck Financial Services bietet der Fahrzeughersteller auch Finanzdienstleistungen an.

Zwei Pioniere läuten das Zeitalter des Automobils ein

Alles begann im Jahre 1886, als zwei Pioniere - Gottlieb Daimler und Carl Benz - die ersten Automobile der Welt entwickeln. Die beiden Entwickler, die sich in ihrem Leben nie persönlich getroffen haben, arbeiteten zwar gleichzeitig aber unabhängig voneinander an ihren Erfindungen - Daimler in Stuttgart und Benz in Mannheim. Ende Januar 1886 meldete Carl Benz das Patent für sein "Fahrzeug mit Gasmotorenbetrieb" an. Das Patent gilt als "Geburtsurkunde des Automobils". Benz und Daimler bemühten sich frühzeitig um die nationale und internationale Vermarktung ihrer Erfindungen und gründeten mit der DMG (Daimler-Motoren-Gesellschaft) und der Benz & Cie eigene Unternehmen. Daimler war bei der internationalen Vermarktung zunächst erfolgreicher als Benz. In den nachfolgenden Jahren gelang es beiden Erfindern schließlich ihre Produkte sowohl in Europa als auch in Nordamerika erfolgreich zu vermarkten. Im Juni 1926 fusionierten die Daimler-Motoren-Gesellschaft und die Benz & Cie zur Daimler-Benz AG heute Mercedes-Benz. In den 1930er Jahren gelang dem Unternehmen schließlich der endgültige Durchbruch im Lkw-Geschäft.

Wachstum trotz Ölkrise

In den 1950er Jahren stattete der Konzern alle seine Lkw mit Dieselmotoren aus. Neben dem Ausbau des europäischen Vertriebsnetzes und der stärkeren Internationalisierung der Produktion, vergrößerte der Konzern sein Produktspektrum im Bereich der Nutzfahrzeuge. Dies umfasste vor allem Transporter und schwere Lkw. Beispiele sind der 1949 auf den Markt gebrachte Mercedes-Benz L 3250 oder der seit 1951 gebaute Unimog. Trotz der Ölkrise im Jahr 1973 konnte der Traditionskonzern auch in den 1970er Jahren den Aufwärtstrend sowohl im Pkw-Bereich wie im Lkw-Bereich fortsetzen. Nach Angaben des Konzerns haben auch die Käufe der Schwerlastwagenhersteller Euclid (1977) und Freightliner (1981) dazu beigetragen, die führende Stellung in der Automobilindustrie zu festigen. Im Jahre 1993 startete die Daimler-Benz AG eine Kooperation mit der US-amerikanischen Detroit Diesel Corporation mit dem Ziel der Entwicklung, Produktion und des Vertriebs eines Dieselmotors für schwere Lkw und Busse. Die Kooperation endete mit der Übernahme der Detroit Diesel Corporation im Jahr 2000.

Daimler Truck-Aktie: Elektromobilität und Abspaltung vom Mutterkonzern

Seit den 2000er Jahren entwickelte sich besonders die Elektromobilität zu einem wichtigen Geschäftsfeld für den Daimler-Konzern. Auf der Tokyo Motor Show 2017 kündigte Daimler Truck an, alle Lkw- und Bus-Baureihen der Marke FUSO in den nächsten Jahren vollständig elektrifizieren zu wollen. Thomas Built Buses - Tochterunternehmen von Daimler Truck North America, stellte den ersten vollelektrischen Schulbus vor.

Einer der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte von Daimler Truck war wohl die Abspaltung vom Mutterkonzern Daimler. Die Aktionärinnen und Aktionäre der Daimler AG stimmten auf einer virtuellen außerordentlichen Hauptversammlung vom ersten Oktober 2021 mit "überragender Mehrheit" für die Neuausrichtung des Konzerns und die Abspaltung von Daimler Truck. Dies verkündete der deutsche Autobauer in einer entsprechenden Pressemitteilung vom selben Datum. Die Aktionärinnen und Aktionäre stimmten außerdem dafür, die Daimler Truck Holding AG als eigenständiges Unternehmen an der Frankfurter Wertpapierbörse zu listen. Die Umbenennung der Daimler AG in Mercedes-Benz Group AG zum 1. Februar 2022 war ebenfalls Bestandteil dieser Neuausrichtung. Damit soll eine künftige Fokussierung auf Pkw und Vans der Marken Mercedes-Benz, Mercedes-AMG, Mercedes-Maybach und Mercedes-EQ verdeutlicht werden.

M. Wieser / Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Daimler Truck Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Hebel KO Emittent Laufzeit Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Produkte auf Daimler Truck

Bildquellen: Daimler Truck AG