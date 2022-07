10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

Der DAX dürfte am Donnerstag zunächst an seine Vortagesgewinne anknüpfen. In vorbörslichen Indikationen kann der deutsche Leitindex um 0,52 Prozent auf 13.235 Punkte zulegen.

2. Börsen in Fernost mit gemischten Vorzeichen

Am Donnerstag finden die asiatischen Börsen erneut keine einheitliche Richtung. In Tokio zeigt sich der Nikkei gegen 7:55 Uhr unserer Zeit um 0,25 Prozent höher bei 27.785 Punkten. Auf dem chinesischen Festland steigt der Shanghai Composite zur gleichen Zeit um 0,58 Prozent auf 3.295 Stellen. Der Hang Seng in Hongkong gibt derweil hingegen um 0,32 Prozent auf 20.605 Stellen nach.

3. Volkswagen verdient operativ mehr als gedacht

Volkswagen hat im zweiten Quartal trotz deutlich rückläufiger Autoverkäufe und anhaltender Lieferengpässe überraschend mehr umgesetzt. Wegen Belastungen aus Rohstoffsicherungsgeschäften sank der Gewinn zwar, der Wolfsburger Konzern verdiente aber deutlich mehr als Analysten erwartet haben. Zur Nachricht

4. FMC mit Gewinnwarnung für 2022 - Fresenius senkt deshalb Jahresprognose

Der Dialysedienstleister Fresenius Medical Care (FMC) hat seine Jahresprognose angesichts des Arbeitskräftemangels in den USA und der hohen Lohnkosten gesenkt. Wie der Konzern mitteilte, rechnet er im laufenden Jahr währungsbereinigt und vor Sondereffekten nun nur noch mit einem Umsatzwachstum am unteren Ende des zuvor prognostizierten niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereichs und einem Rückgang des Konzernergebnisses im hohen Zehner-Prozentbereich. Zur Nachricht

5. HeidelbergCement dampft Prognose ein

HeidelbergCement hat im zweiten Quartal mit Hilfe deutlicher Preissteigerungen dem Anstieg der Energiekosten besser getrotzt als erwartet. Der Baustoffkonzern erwartet jedoch ein herausforderndes zweites Halbjahr und nahm deshalb seine Gewinnerwartungen für das Gesamtjahr 2022 etwas zurück. Zur Nachricht

6. Facebook-Mutter Meta verdient weniger

Der Facebook-Konzern Meta hat seinen ersten Umsatzrückgang erlitten und macht dafür Konjunkturängste verantwortlich. Auch für die nächsten Monate rechnet Meta nicht mit einer Besserung. Die Entwicklung kommt dem Ende einer Ära gleich: Seit dem Börsengang 2012 ging es nur rasant aufwärts. Zur Nachricht

7. Ford schafft kräftigen Umsatzsprung

Der zweitgrößte US-Autobauer Ford hat im zweiten Quartal trotz widriger Umstände einen kräftigen Umsatzsprung geschafft. Die Erlöse nahmen im Jahresvergleich um 50 Prozent auf 40,2 Milliarden Dollar zu, wie das Unternehmen am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Zur Nachricht

8. AIXTRON mit hohem Auftragseingang

AIXTRON hat im zweiten Quartal von einer hohen Nachfrage aus fast allen Endmärkten profitiert. Der Anbieter von Anlagen für die Halbleiterindustrie verbuchte den höchsten Auftragseingang seit 2011 und bestätigte die Jahresprognose. Zur Nachricht

9. Lufthansa am Donnerstag ohne planmäßige Flugabsagen

Nach dem Warnstreik des Bodenpersonals mit über 1000 Flugabsagen will die Lufthansa an diesem Donnerstag wieder durchstarten. Es gebe keine planmäßigen Flugabsagen, hatte eine Unternehmenssprecherin am Vortag erklärt. Zur Nachricht

10. Euro hält sich über 1,02 US-Dollar

Der Euro hat am Donnerstagmorgen seine Gewinne vom Vorabend gehalten. Im frühen Handel kostete die Gemeinschaftswährung 1,0205 US-Dollar und damit in etwa so viel wie am späten Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas tiefer auf 1,0152 Dollar festgesetzt.

