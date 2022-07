Asiens Börsen uneinheitlich -- FMC mit Gewinnwarnung -- Fresenius senkt Ausblick -- HeidelbergCement senkt Prognose -- Meta verdient weniger -- Fed hebt Leitzins erneut an -- Airbus im Fokus

"Einerseits wird er signalisieren müssen, dass sich die Fed weiterhin für die Wiederherstellung der Preisstabilität einsetzt. Andererseits wird er darauf achten müssen, dass er die finanziellen Bedingungen nicht weiter verschärft, was die Wirtschaft in eine Rezession stürzen könnte", äußerte Axa-Volkswirt David Page gegenüber Reuters.

Der DAX ging mit einem Plus in die Sitzung und hielt sich auch im Verlauf auf grünem Terrain. Bis zum Handelsende konnte er um 0,53 Prozent auf 13.166,38 Punkte zulegen. Der TecDAX ist ebenfalls mit einem Zuwachs in den Handelstag gestartet und baute seine Gewinne im Laufe des Tages aus. Letztlich notierte er 1,46 Prozent höher bei 3.036,79 Zählern.

Anleger am deutschen Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch optimistisch.

Neben wichtigen US-Unternehmensberichten, die nach dem Handelsschluss in New York unter anderem von Alphabet und Microsoft vorgelegt wurden, richteten sich die Augen der europäischen Börsianer bereits auf den Zinsentscheid der Fed. Erwartet wird dabei eine Zinserhöhung um 0,75 Prozent, zudem erhoffen sich die Händler Aussagen über die weiteren Pläne der US-Notenbank.

Die Wall Street verbuchte nach dem US-Zinsentscheid Aufschläge.

Der Dow Jones eröffnete die Sitzung etwas stärker und konnte nach dem US-Zinsentscheid weiter in die Gewinnzone vordringen. Bis zum Handelsende stieg er um 1,37 Prozent auf 32.196,00 Punkte. Für den technologielastigen NASDAQ Composite ging es noch deutlicher aufwärts. Letztlich legte er um 4,06 Prozent auf 12.032,42 Zähler zu, nachdem er bereits deutlich höher in den Handel gestartet war.

Im Fokus der Anleger stand der Zinsentscheid der US-Notenbank. Im Kampf gegen die sehr hohe Inflation hat die Fed den Leitzins deutlich um 0,75 Prozentpunkte angehoben - er liegt nun in einer Spanne zwischen 2,25 und 2,5 Prozent. Dieser Schritt war bereits von Analysten erwartet worden.

Daneben wirkten die überwiegend positiv ausgefallene Unternehmenszahlen stützend. So legten am Dienstag nach US-Börsenschluss die Google-Mutter Alphabet und Microsoft ihre Zahlen zum abgelaufenen Quartal vor. Daneben veröffentlichten auch Visa, T-Mobile US, Boeing und Spotify ihre Quartalsbilanzen. Bei den großen Tech-Konzernen folgt am Mittwoch nach Börsenschluss Meta, am Donnerstag sind dann Amazon, Apple und Intel dran.

