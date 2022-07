Samsung-Aktie schließt freundlich: Samsung verbessert Gewinn

Aktien in diesem Artikel Samsung 2.210,00 USD

Der Überschuss legte um 15 Prozent auf 11,1 Billionen Won (etwa 8,34 Milliarden Euro) zu, wie Samsung am Donnerstag mitteilte. Der Umsatz kletterte demnach um 21 Prozent auf 77,2 Billionen Won (58 Milliarden Euro). Der Marktführer bei Speicherchips, Smartphones und Fernsehern erwartet auch für die zweite Jahreshälfte einen starken Bedarf an Kapazitäten in Datenzentren. Dagegen rechnet der Konzern mit einer weiter nachlassenden Chip-Nachfrage von Smartphone- und PC-Herstellern.

In Seoul ging es für die Papiere von Samsung Electronics am Donnerstag letztlich um 0,2 Prozent nach oben. Sorgen vor einer Abschwächung der Nachfrage hätten belastet, hieß es.

