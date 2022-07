Carrefour-Aktie sinkt dennoch: Carrefour verzeichnet im ersten Halbjahr robustes Wachstum

Der Umsatz inklusive Mehrwertsteuer stieg um gut 13 Prozent auf 43,4 Milliarden Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Massy mitteilte. Flächenbereinigt lag das Plus bei 5,4 Prozent. Dabei profitierte Carrefour von Marktanteilsgewinnen in allen Schlüsselmärkten. Im zweiten Quartal lag das Umsatzplus bei gut 17 Prozent und das flächenbereinigte Wachstum bei 7,3 Prozent.

Das bereinigte operative Ergebnis stieg im ersten Halbjahr um zehn Prozent auf 814 Millionen Euro, dank einer strikten Kostenkontrolle. Carrefour erhöhte daher seine Einsparziel für 2022 auf eine Milliarde Euro - rund 100 Millionen mehr als zunächst geplant. Netto verdiente der Einzelhändler mit 255 Millionen jedoch etwas weniger als im Vorjahr, als 271 Millionen Euro zu Buche standen. Carrefour begründete dies mit einer höheren Verschuldung in Brasilien, die aus der Übernahme der Grupo Big herrühre und höheren Zinsen. Dazu kamen höhere Steuereffekte. Das bereinigte Ergebnis je Aktie nahm hingegen im gut drei Prozent zu.

Im EURONEXT-Handel verliert die Carrefour-Aktie zeitweise 2,15 Prozent auf 16,82 Euro.

/nas/he

MASSY (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Carrefour S.A. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carrefour S.A. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Carrefour S.A.

Bildquellen: Carrefour