Ausblick: NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) öffnet am 29.07.2022 die Bücher zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,064 GBP. Das entspräche einer Verringerung von 39,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,106 GBP erwirtschaftet wurden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,19 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 2,90 Milliarden GBP im Vergleich zu 2,66 Milliarden GBP im Vorjahresquartal.

18 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,235 GBP je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 0,253 GBP je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 19 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,74 Milliarden GBP, gegenüber 10,51 Milliarden GBP im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf NatWest (ex RBS Royal Bank of Scotland)

Bildquellen: Electric Egg / Shutterstock.com