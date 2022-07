VW-Aktie zieht kräftig an: Volkswagen verdient operativ mehr als gedacht - Möglicher Werkverkauf in Russland

Wegen Belastungen aus Rohstoffsicherungsgeschäften sank der Gewinn zwar, der Wolfsburger DAX -Konzern verdiente aber deutlich mehr als Analysten erwartet haben. Den Umsatz- und Gewinnausblick für das Gesamtjahr bekräftigte VW

Wie der Zwölfsmarken-Konzern mitteilte, stieg der Umsatz in den drei Monaten um 3,3 Prozent auf 69,54 Milliarden Euro. Operativ verdiente der VW 4,505 Milliarden Euro, das ist knapp ein Drittel weniger als im Vorjahreszeitraum, aber fast 1 Milliarde mehr als Analysten erwartet haben.

Das operative Ergebnis vor Sondereinflüssen lag im Quartal bei 4,7 Milliarden Euro, enthielt gegenüber dem ersten Quartal negative Bewertungseffekte aus Derivaten, hauptsächlich aus Rohstoffsicherungsgeschäften, so VW. Alleine diese Belastung belief sich auf rund 2,4 Milliarden Euro.

Den Ausblick für das Gesamtjahr bekräftigte Volkswagen und setzt auf ein gutes zweites Halbjahr. Bisherigen Angaben zufolge soll die operative Umsatzrendite 2022 zwischen 7,0 und 8,5 Prozent liegen. Der Umsatz soll um 8 bis 13 Prozent steigen.

Kernmarke erhöht Margenziel für 2022 leicht

Volkswagen ist für seine Kernmarke trotz zunehmend steigender Kosten optimistischer als bisher und will die Marge dieses Jahr etwas stärker steigern als zunächst geplant. Die operative Rendite vor Sondereinflüssen soll 2022 einen Wert von 4 bis 5 Prozent erreichen, kündigte die Kernmarke bei Veröffentlichung des Halbjahresberichts an. Bislang lag der Ausblick bei bis zu 4 Prozent Rendite im Gesamtjahr nach 3,3 Prozent vergangenes Jahr.

"Wir erwarten in der zweiten Jahreshälfte 2022 eine deutlich höhere Belastung durch Rohstoff- und Energiekosten als im ersten Halbjahr", erklärt Volkswagen-CFO Alexander Seitz. "Mit einem Bündel an weiteren Maßnahmen arbeiten wir dagegen. Wir trauen uns zu, diese Preissteigerungen in großen Teilen kompensieren und unseren positiven Trend fortführen zu können."

Im ersten Halbjahr erwirtschaftete die Marke VW laut Mitteilung eine bereinigte operative Umsatzrendite von 5,6 Prozent - eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahreswert von 3,4 Prozent. Während der Umsatz wegen rückläufiger Autoabsätze um 7,3 Prozent auf 33,2 Milliarden Euro sank, kletterte das bereinigte operative Ergebnis auch dank guter Verkaufspreise um gut die Hälfte auf 1,86 Milliarden Euro. "Insgesamt ist die Nachfrage sowohl bei Verbrennern als auch bei E-Autos unverändert sehr gut", so VW.

Volkswagen will offenbar Werk in Russland verkaufen

Volkswagen will einer russischen Zeitung zufolge sein Werk in der russischen Stadt Kaluga verkaufen. Möglicherweise könne das Unternehmen Asia Auto aus Kasachstan Käufer werden, berichtete "Wedemosti" am Mittwoch unter Berufung auf eine mit den Plänen des deutschen Autobauers vertraute Person. Die Firma habe eine Lizenz, um Autos von Volkswagen und Skoda zu bauen. Ein VW-Sprecher erklärte auf Anfrage in einer E-Mail: "Wir beobachten ständig die gegenwärtigen Entwicklungen und prüfen verschiedene Zukunftsszenarien. Eine Entscheidung ist jedoch nicht gefallen." Der Konzern beschäftigt etwa 4200 Mitarbeiter in Kaluga. Seit der russischen Invasion der Ukraine ist der russische Automarkt fast zum Erliegen gekommen.

Die Vorzugsaktie von Volkswagen zeigt sich am Donnerstag im XETRA-Handel zeitweise 2,86 Prozent höher bei 134,54 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones/Reuters)

