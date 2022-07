FMC-Aktie und Fresenius-Aktie mit Kursrutsch: FMC mit Gewinnwarnung für 2022 - Fresenius senkt deshalb Jahresprognose

Wie der DAX -Konzern mitteilte, rechnet er im laufenden Jahr währungsbereinigt und vor Sondereffekten nun nur noch mit einem Umsatzwachstum am unteren Ende des zuvor prognostizierten niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereichs und einem Rückgang des Konzernergebnisses im hohen Zehner-Prozentbereich.

Ursprünglich wollte die größte Tochter des Gesundheitskonzerns Fresenius in diesem Jahr zu Gewinnwachstum zurückzukehren und sowohl Umsatz als auch Konzernergebnis im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich steigern.

Darüber hinaus zog Fresenius Medical Care angesichts der Ungewissheiten über die weitere Entwicklung des US-Arbeitsmarktes und des inflationären Umfelds sein Mittelfrist-Ziel bis 2025 zurück. Dieses sah eine durchschnittlichen jährlichen Umsatzsteigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine durchschnittlichen jährlichen Steigerung des Konzernergebnisses im hohen einstelligen Prozentbereich vor.

"Am Ende des ersten Quartals haben wir mit einem länger anhaltenden Arbeitskräftemangel gerechnet. Eine so deutliche und schnelle Verschärfung konnten wir damals aber noch nicht absehen", sagte CFO Helen Giza. FMC prüft nach ihren Worten weiterhin Möglichkeiten, das Transformationsprogramm FME25, das sich mit in der ersten Jahreshälfte erzielten Einsparungen von 26 Millionen Euro auf Kurs befinde, zu beschleunigen und auszuweiten.

Im zweiten Quartal legte der Umsatz den weiteren Angaben zufolge um 10 (währungsbereinigt 1) Prozent auf 4,757 Milliarden Euro zu. Operativ verdiente die Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA mit 341 Millionen Euro 20 (währungsbereinigt 27) Prozent weniger als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das Konzernergebnis sank um 33 (währungsbereinigt 39) Prozent auf 147 Millionen Euro.

Wie FMC weiter mitteilte, wurde der Start von Carla Kriwet als neue Vorstandsvorsitzende auf den 1. Oktober 2022 vorverlegt. Ursprünglich hätte sie den Posten vom amtierenden CEO Rice Powell erst zum 1. Januar 2023 übernehmen sollen.

Fresenius senkt nach FMC-Gewinnwarnung Ausblick für 2022

Der Gesundheitskonzern Fresenius hat seine Jahresprognose im Zuge der Gewinnwarnung der Dialyse-Tochter FMC gesenkt. Wie der Bad Homburger DAX-Konzern mitteilte, rechnet er im laufenden Jahr nun nur noch mit einem währungsbereinigten Konzernumsatzwachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich und einem Rückgang des währungsbereinigten Konzernergebnisses im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich.

Bislang hatte die Fresenius SE & Co. KGaA für dieses Jahr mit einem währungsbereinigten Anstieg des Konzernumsatzes im mittleren einstelligen Prozentbereich und einem währungsbereinigten Anstieg des Konzernergebnisses im niedrigen einstelligen Prozentbereich geplant. Rund ein Drittel des FMC-Ergebnisses fließt in das Konzernergebnis der Fresenius SE ein. Bei der ebenfalls im DAX notierten Dialyse-Tochter schlagen die Verschärfung des Arbeitskräftemangels in den USA und die damit einhergehend stark gestiegenen Personalkosten heftig ins Kontor.

Die Umsatz- und Ergebnisprognosen der übrigen Fresenius-Unternehmensbereiche haben für dieses Jahr unverändert Bestand.

Die Fresenius SE geht den weiteren Angaben zufolge zudem davon aus, ihr mittelfristiges Konzernergebnisziel nicht mehr erreichen zu können. Dieses hatte für den Zeitraum 2020 bis 2023 auf einen organischen durchschnittlichen jährlichen Konzernergebnisanstieg am unteren Ende der Bandbreite von 5 Prozent bis 9 Prozent gelautet. Gleichzeitig präzisierte Fresenius das mittelfristige Konzernumsatzziel für den Zeitraum 2020 bis 2023 auf ein organisches durchschnittliches jährliches Umsatzwachstum am unteren Ende der bisher erwarteten Bandbreite von 4 Prozent bis 7 Prozent.

Im zweiten Quartal setzte Fresenius den weiteren Angaben zufolge mit 10,02 Milliarden Euro 8 (währungsbereinigt 3) Prozent mehr um als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Das bereinigte EBIT ging um 3 Prozent bzw währungsbereinigt um 9 Prozent auf rund 1 Milliarde Euro zurück. Der bereinigte Gewinn nach Steuern und Dritten verringerte sich um 5 (währungsbereinigt 9) Prozent auf 450 Millionen Euro.

"Als weltweit tätiger Gesundheitskonzern können auch wir uns den teils massiven Kostensteigerungen, zunehmenden Problemen in den globalen Lieferketten und Personalengpässen nicht entziehen", sagte Konzernchef Stephan Sturm. "Und im Gegensatz zu anderen Branchen können wir die damit verbundenen wirtschaftlichen Belastungen nicht kurzfristig über Preiserhöhungen weitergeben."

Auf XETRA rutschen Papiere von Fresenius und FMC am Donnerstag kräftig ab: Fresenius-Aktien verlieren zeitweise 4,48 Prozent auf 26,02 Euro, während Anteilsschein von FMC zeitweise um 8,8 Prozent auf 39,88 Euro absacken. Ein Ende des mehrjährigen Abwärtstrends für beide Titel ist vorerst nicht in Sicht.

Von Britta Becks

FRANKFURT (Dow Jones)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA (FMC) St.

Bildquellen: Fresenius Medical Care, Fresenius