Nissan-Aktie legt dennoch zu: Nissan mit deutlichem Gewinnrückgang

Wie Nissan am Donnerstag bekanntgab, sank das Nettoergebnis bis Ende Juni um 58,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal auf 47,1 Milliarden Yen (0,34 Mrd Euro). Die Bilanz wurde durch die andauernden Lieferengpässe bei Halbleitern, den Corona-Lockdowns in China sowie steigenden Materialkosten belastet. Der Umsatz stieg allerdings um 6,4 Prozent auf 2,14 Billionen Yen.

Für die Nissan-Aktie ging es in Tokio dennoch um 3,65 Prozent auf 528,00 Japanische Yen hoch.

