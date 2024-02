10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Donnerstag

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX schwächer erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gibt gegen 07:00 MEZ 0,70 Prozent auf 36.033,88 Punkte ab.

Auf dem chinesischen Festland notiert der Shanghai Composite 0,57 Prozent tiefer bei 2.772,56 Einheiten. In Hongkong verbucht der Hang Seng ein Plus von 0,88 Prozent auf 15.621,75 Zähler.

3. Deutsche Bank-Aktie: Deutsche Bank erhöht trotz eines Gewinnrückgangs die Dividende - Stellenstreichungen geplant

Die Aktionäre der Deutsche Bank können sich trotz eines Gewinnrückgangs im vergangenen Jahr über höhere Ausschüttungen freuen. Zur Nachricht

4. Siemens Healthineers-Aktie: Siemens Healthineers ist im ersten Geschäftsjahresquartal profitabel gewachsen

Siemens Healthineers ist im Auftaktquartal seines Geschäftsjahres 2023/24 wie erwartet profitabel gewachsen. Zur Nachricht

5. US-nachbörsliche Bilanzen des Tages

Heute stehen die Bilanzen der Techkonzerne Amazon, Meta Platforms und Apple auf der Agenda. Zur Nachricht

6. adidas-Aktie nachbörslich deutlich tiefer: adidas übertrifft eigene Prognose - Yeezy-Verkäufe sorgen für schwarze Zahlen

Der Sportartikelkonzern adidas hat im vergangenen Jahr besser abgeschnitten als von ihm zuletzt prognostiziert. Zur Nachricht

7. DWS-Aktie: Deutsche-Bank-Tochter DWS erleidet 2023 Gewinnrückgang

Die Deutsche-Bank-Fondstochter DWS hat 2023 trotz milliardenschwerer Geldzuflüsse einen Gewinnrückgang verbucht. Zur Nachricht

8. NASDAQ-Titel QUALCOMM-Aktie nachbörslich dennoch leichter: QUALCOMM mit Umsatz- und Gewinnwachstum

Der Geschäftsausblick des Chip-Konzerns QUALCOMM deutet eine Erholung des zuletzt schwächelnden Smartphone-Marktes an. Zur Nachricht

9. Ölpreise bewegen sich kaum

Die Ölpreise haben sich am Donnerstag im frühen Handel kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im April 80,64 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur März-Lieferung stieg um zwölf Cent auf 75,97 Dollar.

10. Euro hält sich bei 1,08 US-Dollar

Der Euro hat sich am Donnerstag im frühen Handel knapp über der Marke von 1,08 US-Dollar gehalten. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0801 Dollar und damit etwas weniger als am Abend zuvor. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag etwas höher auf 1,0837 Dollar festgesetzt.