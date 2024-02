Nach Fed-Zinsentscheid: DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneins -- Deutsche Bank erhöht trotz eines Gewinnrückgangs die Dividende -- adidas, Siemens Healthineers im Fokus

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex wird am Donnerstag im Minus erwartet. Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain. Der TecDAX dürfte ebenfalls nachgeben. Am Vorabend ließ die Fed den Leitzins wie erwartet unverändert, was die Wall Street belastete und auch die Stimmung am deutschen Aktienmarkt eintrüben dürfte. Die US-Notenbank verdeutlichte, dass sie noch nicht bereit sei, die Zinsen zu senken. "Zu raschen Zinssenkungen wird es nicht kommen", zitiert dpa-AFX Ökonom Thomas Gitzel von der VP Bank. Zwar seien die Inflationsraten deutlich gesunken, allerdings seien sie vom Ziel der Fed weiterhin ein gutes Stück entfernt. Derweil zeigt sich die US-Wirtschaft bisher stark.





Der europäische Aktienmärkten dürfte am Donnerstag nachgeben. Der EURO STOXX 50 tendiert vorbörslich in der Verlustzone. Die Tatsache, dass die US-Notenbank noch nicht bereit ist, die Zinsen zu senken dürfte am Donnerstag auch in Europa auf die Stimmung drücken.





An den US-Märkten ging es am Mittwoch abwärts. Der Dow Jones Index schloss mit einem Abschlag von 0,83 Prozent bei 38.149,18 Punkten, nachdem er im frühen Verlauf sogar noch eine neue Bestmarke aufgestellt hatte. Für den NASDAQ Composite ging es daneben 2,23 Prozent auf 15.164,01 Punkte nach unten. Alle Augen blieben am Mittwoch auf den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed gerichtet. Die US-Währungshüter haben noch keine Zinswende eingeleitet sondern den Leitzins einmal mehr unverändert belassen. "Wir glauben, die Märkte sind zu optimistisch hinsichtlich einer Zinssenkung im März durch die Fed. Wahrscheinlich wird es bis Mitte des Jahres dauern, bis die Entscheidungsträger zuversichtlich sind, dass sie die Inflation ausreichend eingedämmt haben, um ihr Ziel für die kurzfristigen Zinssätze senken zu können", kommentierte Chefvolkswirt Joe Davis von Vanguard laut Dow Jones Newswires. Daneben haben am Vorabend zahlreiche US-Schwergewichte darunter Alphabet, AMD und Microsoft Zahlen vorgelegt, was ebenfalls für Bewegung am Markt sorgte.