10 wichtige Fakten zum Börsenhandel am Mittwoch

Der DAX dürfte seine Erholung zur Wochenmitte fortsetzen. Vorbörslich zeigt sich der deutsche Leitindex zeitweise 0,7 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

Grüne Vorzeichen prägen den Handel in Fernost. Der japanische Leitindex Nikkei legt im späten Handel in Tokio zeitweise 2,94 Prozent auf 28.025,53 Indexpunkte zu. Der Shanghai Composite gewinnt zwischenzeitlich 0,49 Prozent auf 3.275,81 Zähler. Kräftig im Plus präsentiert sich der Markt in Hongkong, wo der Hang Seng zeitweise ein Plus von 1,61 Prozent auf 22.242,77 Punkte einfahren kann.

3. EU-Kommission erwägt Deckel für hohe Energiepreise und gemeinsame Gaseinkäufe

Angesichts der stark gestiegenen Energiepreise erwägt die EU-Kommission eine Reihe von Notfallmaßnahmen für EU-Länder - unter anderem eine Deckelung der Preise und gemeinsame Gaseinkäufe. Zur Nachricht

4. NORMA Group mit Zuversicht für 2022 trotz Risiken durch Ukraine-Krieg

Der Verbindungstechnik-Spezialist NORMA erwartet im laufenden Jahr ein Umsatzwachstum und bessere Profitabilität. Zur Nachricht

5. Deutsche Euroshop schlägt Erwartungen und will wieder Dividende ausschütten

Der auf Einkaufszentren spezialisierte Immobilienkonzern Deutsche Euroshop blickt mit gemischten Gefühlen auf das laufende Jahr. Zur Nachricht

6. TotalEnergies verzichtet auf Erdöl-Kauf aus Russland

Der französische Energieriese TotalEnergies will bis zum Jahresende kein russisches Erdöl mehr kaufen. Zur Nachricht

7. Mercedes-Benz: Produktion im Werk Sindelfingen ausgebremst

Der Mangel an Autoteilen wegen des Ukraine-Krieges bremst die Produktion bei Mercedes-Benz. Zur Nachricht

8. Westliche Staaten ziehen wohl Ausschluss Russlands aus G20 in Betracht

Westliche Länder stellen die Mitgliedschaft Russlands in der Gruppe der 20 wichtigsten Industriestaaten (G20) in Frage. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen leicht

Die Ölpreise sind am Mittwochmorgen leicht gestiegen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete 115,84 US-Dollar.

10. Euro stabil bei 1,10 US-Dollar

Der Euro hat am Mittwochmorgen weiter über der Marke von 1,10 US-Dollar notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete 1,1040 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,1024 Dollar festgesetzt.

