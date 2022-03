Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen legen zur Wochenmitte zu -- Deutsche Euroshop schlägt Erwartungen und will wieder Dividende ausschütten -- Total verzichtet auf Erdöl-Kauf aus Russland

Werbung

Der Handel in Frankfurt war am Dienstag von Gewinnen geprägt. Der DAX startete mit einem kleinen Zuschlag in den Tag und konnte anschließend weiter zulegen. Am Abend standen Gewinne von 1,02 Prozent auf 14.473,20 Punkte an der Kurstafel. Der TecDAX präsentierte sich zur Börseneröffnung kaum verändert und schaffte anschließend den Sprung auf grünes Terrain. In den Feierabend ging er dann 1,13 Prozent fester bei 3.320,19 Zählern. Da es keine nennenswerten Fortschritte im Ukraine-Krieg gab, hielten sich die Marktteilnehmer bedeckt. Für etwas Verunsicherung sorgte US-Notenbankchef Jerome Powell, als er sich am Vortag aufgrund "viel zu hoher" Inflationsraten für ein schnelleres Anheben des Leitzinses aussprach. Darüber hinaus warnte Powell, der Krieg würde sich auch auf die globale Weltwirtschaft negativ auswirken.





Anleger in Europa zeigten sich am Dienstag optimistischer. Der EuroSTOXX 50 notierte zum Börsenstart etwas stärker und konnte anschließend weiter zulegen. Den Handelstag beendete er schließlich 1,14 Prozent höher bei 3.926,12 Punkten. Für Unsicherheit am Markt sorgte weiterhin der Ukraine-Krieg, in dem es bisher keine nennenswerten Fortschritte gab. Daneben zeigte sich US-Fed-Chef Jerome Powell in einer Rede besorgt angesichts hoher Inflationsraten und ließ durchblicken, dass ein schnelleres Anheben des Leitzinses im Bereich des Möglichen liege.





Am Dienstag übernahmen die Bullen das Ruder an den US-Börsen. Der Dow Jones baute seine Startgewinne im Handelsverlauf aus und verabschiedete sich mit einem Plus von 0,74 Prozent bei 34.807,86 Punkten in den Feierabend. Der NASDAQ Composite beendete die Sitzung daneben 1,95 Prozent höher bei 14.108,82 Zählern. Anleger hatten auch am Dienstag noch immer die Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Vortag in den Ohren. Dabei hatte Powell sich besorgt angesichts der hohen Inflation gezeigt. "Die Fed sieht kaum eine andere Möglichkeit, als die Inflation durch stärkere Zinserhöhungen zu bekämpfen, wenn der Preisdruck weiter zunimmt", kommentiert Susannah Streeter, Analystin beim Broker Hargreaves Lansdown, gegenüber Dow Jones Newswires. "Und es gibt kaum Anzeichen für eine größere Erleichterung, der Ölpreis ist in den letzten Tagen weiter gestiegen". Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj rief Putin unterdessen zu Verhandlungen auf. Dabei signalisierte er seine Bereitschaft, über die annektierte Krim sowie die Separatistengebiete im Donbass zu reden.