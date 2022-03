Was Kryptoanleger über den ApeCoin wissen sollten

Werbung Kryptowährungen haben in den letzten Wochen stark korrigiert. Spekulative Anleger handeln jetzt mit Plus500 CFDs auf die weltweit populärsten Kryptowährungen mit Hebeln und Verfügbarkeit rund um die Uhr. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

• ApeCoin mit Preissprung direkt zum Start• Währung soll im Ökosystem des Bored Ape Yacht Club zum Einsatz kommen• Stiftungsvorstand prominent besetztKryptowährungen gelten als stark volatil: Das haben auch Anleger des Kryptoneulings ApeCoin schon in den allerersten Handelstagen zu spüren bekommen. Am 17. März wurde der Coin gelauncht und sprang direkt zum Auftakt von einem US-Dollar bis auf 39,40 US-Dollar nach oben. Es folgte eine Berg- und Talfahrt wie sie selbst am an Preisschwankungen nicht armen Kryptomarkt eher selten zu sehen ist.

Was ist der ApeCoin eigentlich?

Bei dem APE-Token handelt es sich um einen Air-Drop-Token, ein Teil der Coins wurde also gratis verteilt. Beschrieben wird die neue Kryptowährungen von den Projektentwicklern auf Twitter mit den Worten: "Ein Token für Kultur, Spiele und Handel, der verwendet wird, eine dezentralisierte Community an der Spitze von web3 zu stärken".

ApeCoin DAO fungiert als Herausgeber des Token. Wer einen der digitalen Coins besitzt, erhält automatisch Zutritt zu ApeCoin DAO und kann als Mitglied über die Verwaltung und Nutzung des Ökosystem-Fonds mitbestimmen, wie es auf Twitter weiter heißt. "Der Besitz von ApeCoin ist die einzige Voraussetzung für die Mitgliedschaft in der ApeCoin DAO."

Eine Milliarde Token wollen die Entwickler unters Kryptovolk bringen, 62 Prozent davon sollen der ApeCoin-Community zur Verfügung stehen. 15 Prozent des Gesamt-Supplys wird unterdessen Mitgliedern des Bored Ape Yacht Club als Air-Drop zur Verfügung gestellt. Wer bereits ein NFT der berühmt gewordenen Affen-Bilder im Comic-Stil hält, dem werden Vorzugsrechte beim Erwerb der Kryptowährung eingeräumt.

Der ApeCoin basiert auf der Ethereum-Blockchain und soll künftig im Ökosystem des Bored Ape Yacht Club, das von Yuga Labs betrieben wird, als primäres Zahlungsmittel verwendet werden.

ApeCoin auch an Börsen handelbar

Wer kein Mitglied im exklusiven BAYC-Universum ist, kann den ApeCoin auch an gängigen Börsen kaufen und verkaufen. Rund ein Drittel der geplanten Gesamtmenge wurde direkt zum Launch in Umlauf gebracht.

Die APE Foundation soll gemeinsam mit ApeCoin DAO Einsatz und Geschicke des ApeCoin lenken. Die Führungsebene der Stiftung ist prominent besetzt: Neben Alexis Ohanian, dem Mitgründer des News-Aggregators Reddit, haben auch FTX-Managerin Amy Wu und Dean Steinbeck, der Chef von Horizen Labs, eine Position im Vorstand. "Die APE Foundation ist der Verwalter von ApeCoin. Sie ist kein Aufseher", heißt es auf der Website von ApeCoin. Die Foundation habe die Aufgabe, "die Entscheidungen der ApeCoin DAO zu verwalten und ist für die tägliche Verwaltung, Buchhaltung, das Projektmanagement und andere Aufgaben verantwortlich, die sicherstellen, dass die Ideen der DAO-Community die Unterstützung erhalten, die sie benötigen, um Wirklichkeit zu werden".

Der Vorstand soll zum späteren Zeitpunkt auch anderen DAO-Mitgliedern offen stehen. Zunächst arbeite der Vorstand für sechs Monate, danach soll es jährliche Wahlen durch die DAO-Mitglieder geben, die darüber abstimmen sollen, ob die bestehenden Vorstandsmitglieder bleiben oder neue ernannt werden sollen.



