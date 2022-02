Ein gelangweilter Affe als stylishes NFT-Statussymbol: Der Hype um den Bored Ape Yacht Club

• Einzigartige Bilder von Affen im Comic-Stil bilden eine Sammlung von 10.000 NFTs• Eminem und mehrere andere große Namen sind bereits aufgesprungen• Der Wert der Sammlerstücke schoss wider Erwarten steil in die Höhe

Der Club der gelangweilten Affen

Bei dem Bored Ape Yacht Club handelt es sich um eine von Yuga Labs entwickelte Sammlung von 10.000 NFTs in Form von einzigartigen digitalen Bildern, von denen jedes das Portrait eines Affen mit gelangweiltem Gesichtsausdruck im Comic-Stil zeigt. Wie bei jedem anderen NFT kann die Eigentümerschaft eines bestimmten Stücks durch eine in der Wallet des Besitzers gespeicherte Identifizierungsadresse eindeutig zugeordnet und nachgewiesen werden. Wie Forbes erklärt, gibt es bei diesem speziellen Projekt jedoch eine Besonderheit: Wer eines der Affen-Bilder kauft, erwirbt nicht nur ein wertvolles Sammlerstück, sondern auch eine Mitgliedskarte zu einem virtuellen Club und sämtliche damit einhergehenden exklusiven Vorteile. Nach der Vision der Entwickler sollen die ikonischen Affen in Zukunft nicht nur als bloße Avatare auf Social Media-Accounts, sondern als eine Art digitale Identität fungieren.

Warum gelangweilte Affen? Das hängt mit der Folklore der Krypto-Gemeinde zusammen, wie die Gründer von Yuga Labs auf Twitter erklären: "Es gibt eine lang zurückgehende Geschichte von Menschen, die sich in der Kryptowelt liebevoll als Affen bezeichnen. Deshalb sind einige der seltensten und wertvollsten NFTs in der Cryptopunk-Sammlung die Affen. Uns gefiel die Idee, eine ganze Sammlung von Affen zu schaffen, die durch den Aufstieg der Kryptowährungen so reich geworden sind, dass sie sich extrem "langweilen". Und was würde ein gelangweilter Affe tun? Vielleicht sich in einen geheimen Club im Sumpf zurückziehen."

Zunächst schienen die Macher von Yuga Labs mit ihren Affen-NFTs auf wenig Zuspruch zu stoßen. Wie OMR berichtet, wurden beim Verkaufsstart im April 2021 anstatt der anvisierten 10.000 gerade einmal 650 BAYC-NFTs an Sammler veräußert. So richtig durchstarten konnte das Projekt erst, als nach dem Reveal und dem offiziellen Start der Kollektion eine namhafte Persönlichkeit aus der Krypto-Szene im großen Stil in das Geschäft mit den virtuellen Affen einstieg. Als der Tweet eines sogenannten "Honorary Apes", also eines Influencer, der von Yuga Labs eines von 35 "Ehrenmitglied"-NFTs geschenkt bekommen hatte, den NFT-Unternehmer Jimmy McNelis alias "j1mmyeth" auf den Bored Ape Yacht Club aufmerksam machte, begann dieser damit, große Mengen der NFTs zu kaufen und weiterzuempfehlen, womit der Stein ins Rollen gebracht wurde.

2. What was the inspiration behind the BAYC?



There's a long history of people affectionately referring to themselves as apes in crypto, which is why some of the rarest and most valuable NFTs in the Cryptopunk collection are the apes. - Yuga Labs (@yugalabs) January 3, 2022

Eminem sicherte sich seinen persönlichen Affen - Mit Cap und Goldkette

Der Bored Ape Yacht Club kann mittlerweile bereits mit einer beeindruckenden Liste an Mitgliedern aufwarten. Zu den Stars, die schon BAYC-NFTs erworben haben, gehören Musiker und Rapper wie Snoop Dogg, Future, Lil Baby und Timbaland, aber auch prominente DJs wie Marshmello und The Chainsmokers, ebenso NBA-Spieler Stephen Curry sowie Talkshow-Moderator Jimmy Fallon. Laut OMR verkaufte der anonyme NFT-Sammler "Pranksy" einen der Affen-NFTs an den berühmten DJ Steve Aoki, der dies prompt seinem breiten Publikum an Twitter-Followern mitteilte. Der NBA-Star Tyrese Haliburton trug seinen Affen, der ihm ebenfalls von "Pranksy" verkauft worden war, sogar auf seinem Sneaker, als er bei einem Spiel seines Teams, den Indiana Pacers, gegen die Trail Blazers antrat. Sein für das Gegnerteam spielende Rivale Josh Hart konnte es daraufhin nicht lassen, seinen Fans per Twitter zu verkünden, dass sein eigener BAYC-Affe natürlich viel besser weil mit selteneren Eigenschaften und Accessoires ausgestattet sei.

Am meisten Aufsehen erregt hat bisher jedoch der Affe, der an den Rapper Eminem ging: Dieser trägt eine goldene Bomberjacke, eine goldene Kette und eine grüne Army-Cap, ein Outfit, das auch im Schrank des "8 Mile"-Stars hängt. Der "EminApe" kostete den Rapper satte 460.000 Dollar.

Before we play tonight I just want to acknowledge my ape is better than @TyHaliburton22 #ApeMustKillApe pic.twitter.com/pZfmusTfye - Josh Hart (@joshhart) November 3, 2021

Der Wert der digitalen Bildchen geht steil nach oben

Seit den eher bescheidenen Anfängen des Bored Ape Yacht Club ist der Wert der Blockchain-Affenbilder in einer Weise in die Höhe geschossen, wie es sich nicht einmal Entwickler ausmalen konnten. Nicht nur die Werbung, die die Rapper, DJs und Supersportler sowie die großen Player aus dem NFT-Geschäft für den Club gemacht haben, sorgte für den explosionsartigen Wertanstieg der Apes: Wie Forbes berichtet, zelebrierte beispielsweise sogar das US-amerikanische Kult-Magazin Rolling Stone seinen Eintritt in die Welt der NFTs mit dem Abbild eines von Yuga Labs Affen auf dem Cover. Der deutsche Sportartikel-Gigant adidas erwarb im September 2021 einen Bored Ape für den stolzen Preis von 156.000 Dollar und kündigte an, mit Yuga Labs und einigen weiteren Gründern aus der NFT-Szene zusammenarbeiten zu wollen.

Der ganze Wirbel hat dafür gesorgt, dass sich der durchschnittliche Verkaufspreis der Bored Apes mittlerweile bei erstaunlichen 277.000 Dollar eingependelt hat. Je ausgefallener die Kleidung, Accessoires und Grimasse des jeweiligen Affen, desto höher sein Wert. Das aktuell teuerste Exemplar, Ape #122, wird für 311.070.000.000.000.000 Dollar angeboten.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

