10 wichtige Fakten zum Donnerstagshandel an der Börse

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor Handelseröffnung auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost schwächer

Der japanische Leitindex Nikkei präsentiert sich gegen 07:00 MESZ 0,39 Prozent schwächer bei 27.916,80 Punkten.

Auf dem chinesische Festland notiert der Shanghai Composite derweil 0,10 Prozent tiefer bei 3.263,20 Zählern. In Hongkong gibt der Hang Seng 0,81 Prozent auf 22.052,49 Punkte nach.

3. Varta-Aktie: Varta steigert 2021 Umsatz und Gewinn

Der Batteriehersteller Varta hat 2021 das operative Ergebnis deutlicher als den Umsatz gesteigert. Zur Nachricht

4. SMA Solar-Aktie: SMA Solar bestätigt Jahresprognose - Umsatz- und Ergebnisrückgang in Q1

Der Solartechnikkonzern SMA Solar hat seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt. Zur Nachricht

5. CEWE-Aktie: CEWE mit durchwachsenem Ausblick auf 2022

Der Fotodienstleister CEWE schaut mit gemischten Gefühlen auf die weitere Entwicklung des laufenden Jahres. Zur Nachricht

6. Credit Suisse-Aktie: Aktionäre fordern von Credit Suisse Sonderprüfung zu der Greensill-Affäre

Aktionäre fordern von der Credit Suisse eine Sonderprüfung zu der Greensill-Affäre und zu Medienberichten über angebliche Kundenbeziehungen zu umstrittenen Machthabern und Kriminellen. Zur Nachricht

7. Infineon vollzieht Chefwechsel: Ploss geht - Hanebeck rückt auf

Infineon vollzieht den Chefwechsel. Zur Nachricht

8. GAZPROM-Aktie: Putin berät mit Zentralbank und GAZPROM über Rubel-Zahlung für Gas

Vor einer Woche kündigte Kremlchef Wladimir Putin an, russisches Gas an westliche Staaten künftig nur noch gegen Rubel zu verkaufen - nun will Putin sich mit Vertretern des Gasriesen GAZPROM und der Zentralbank über konkrete Schritte beraten. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben deutlich nach

Die Ölpreise sind am Donnerstag im frühen Handel von hohem Niveau aus deutlich gefallen. Am Markt wurde auf Spekulationen verwiesen, wonach die USA und andere Industrienationen erneut Erdöl aus ihren strategischen Reserven freigeben könnten. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete am Morgen 107,89 US-Dollar. Das waren 5,56 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 6,96 Dollar auf 100,86 Dollar.

10. Euro auf einmonatigem Höchststand

Der Euro hat am Donnerstag seine Erholung der vergangenen Tage fortgesetzt. In der Nacht kostete die Gemeinschaftswährung bis zu 1,1184 US-Dollar und damit so viel wie zuletzt vor etwa einem Monat. Am Morgen betrug der Kurs 1,1160 Dollar.

