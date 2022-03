Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen leichter -- Infineon vollzieht Chefwechsel -- SAF-Holland verstärkt sich mit britischem Anbieter von Transportlösungen -- Uniper im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch deutlich schwächer.

Der DAX startete mit Abschlägen in den Handel und rutschte anschließend tiefer in die Verlustzone. Zum Handelsschluss verbuchte das Börsenbarometer Verluste von 1,45 Prozent auf 14.606,05 Punkte. Der TecDAX verlor zum Handelsbeginn ebenfalls und bewegte sich dann tiefer auf rotem Terrain. Letztendlich notierte er noch 0,41 Prozent schwächer bei 3.348,58 Zählern.

Nach der Rally vom Vortag bekamen die Anleger zur Wochenmitte wieder kalte Füße. Es dominierte die Skepsis in Bezug auf die russische Ankündigung, die Kampfhandlungen um Kiew zu reduzieren. So wurde der Schritt nicht allerorts als Versuch der Deeskalation angesehen. Das US-Verteidigungsministerium etwa warnte vor einer neuen Militäroffensive in anderen Landesteilen. Ob die Maßnahme Russlands von Dauer sein wird, müsse sich erst noch zeigen, schrieb auch die Landesbank Helaba laut dpa-AFX. "Noch geht der Krieg weiter und es gibt Sorgen vor einem Lieferstopp für Energie aus Russland".

In Bezug auf die russischen Gaslieferungen sorgte vor allem die Ausrufung der Frühwarnstufe des Notfallplans Gas durch die Bundesregierung für etwas Verunsicherung. "Einen Tag vor Auslaufen des russischen Rubel-Ultimatums wirkt das, als wüsste die Regierung diesmal mehr als der Markt", sagte ein Händler gegenüber Dow Jones Newswires. Der Kreml verkündete unterdessen jedoch, dass russisches Gas am Donnertag noch nicht in Rubel bezahlt werden müsse.

Auch Konjunkturdaten gerieten am Mittwoch in den Blick: So hat der Inflationsdruck in Deutschland im März erneut stärker als erwartet zugenommen, was eine entsprechende Entwicklung für den Euroraum erwarten lässt.

