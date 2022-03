10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX dürfte am Freitag nach dem unentschlossenen Vortag zunächst leicht steigen. In vorbörslichen Indikationen steht das deutsche Börsenbarometer bei 14.331 Punkten um 0,4 Prozent höher.

2. Börsen in Fernost überwiegend tiefer

An den asiatischen Börsen geht es vor dem Wochenende überwiegend abwärts. Lediglich der japanische Leitindex Nikkei zeigte sich etwas höher und konnte mit einem kleinen Plus von 0,14 Prozent bei 28.149,84 Punkten ins Wochenende gehen. Auf dem chinesische Festland verliert der Shanghai Composite hingegen gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 0,98 Prozent auf 3.218 Einheiten. In Hongkong sackt der Hang Seng derweil um 2,59 Prozent nach unten auf 21.378 Stellen.

3. NIO schreibt weiter rote Zahlen

Der Tesla-Konkurrent NIO hat seine Bücher geöffnet. Im vierten Quartal 2021 fuhr NIO einen Verlust von 1,36 CNY je Aktie ein. Vor Jahresfrist hatte das EPS noch bei -1,050 CNY gelegen. Analysten hatten dem Tesla-Konkurrenten im Vorfeld ein EPS von -0,869 CNY zugetraut. Zur Nachricht

4. SAP schließt Cloud-Geschäft in Russland

Der Softwareriese SAP zieht sich vier Wochen nach Beginn des Ukraine-Kriegs zusätzlich aus dem Cloud-Geschäft in Russland zurück, macht aber vor dem Komplett-Ausstieg halt. Zur Nachricht

5. Vitesco geht vorsichtig ins Jahr

Der Autozulieferer Vitesco plant für das neue Jahr wegen des Chipmangels und steigenden Kosten vorsichtig. Das Unternehmen geht von einer um Sondereffekte bereinigten Ergebnismarge vor Zinsen und Steuern von 2,2 bis 2,7 Prozent aus, wie das Unternehmen am Freitag in Regensburg mitteilte. Zur Nachricht

6. EU richtet Solidaritätsfonds für Finanzhilfen an Ukraine ein

Die EU-Staaten richten zur finanziellen Unterstützung der Ukraine einen Solidaritätsfonds ein. Das beschlossen die Staats- und Regierungschefs in der Nacht zum Freitag bei einem Gipfeltreffen in Brüssel. Zur Nachricht

7. EU will Google, Amazon und Apple stärker kontrollieren

Unterhändler des Europaparlaments und der EU-Staaten haben sich auf eine stärkere Kontrolle von Onlineriesen wie Google, Apple und Amazon geeinigt. Sie billigten am Donnerstagabend ein Marktkontrollgesetz, das den Konzernen in Europa deutlich strengere Regeln zum Nutzerschutz auferlegt. Zur Nachricht

8. Auch Moody's wird Russland-Ratings zurückziehen

Moody's wird seine Russland-Kreditratings zurückziehen. Zuvor hatten Standard & Poor's (S&P) sowie Fitch Ratings ähnliche Schritte angekündigt. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise präsentieren sich am Freitagmorgen mit etwas höheren Notierungen. Bis gegen 7.15 Uhr (MEZ) verteuerte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,24 auf 112,58 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,66 auf 115,96 Dollar anzog.

10. Euro steigt wieder über 1,10 US-Dollar

Der Euro ist am Freitag wieder über die Marke von 1,10 US-Dollar gestiegen. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1030 Dollar und damit etwas mehr als am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Donnerstagnachmittag auf 1,0978 Dollar festgelegt.

