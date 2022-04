10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

Der DAX bewegt sich vor Handelseröffnung am Freitag klar in der Gewinnzone.

2. Börsen in Fernost mit Gewinnen

In Tokio wird wegen eines Feiertags am Freitag nicht gehandelt. Der japanische Leitindex Nikkei legte am Donnerstag bis zum Handelsende um 1,75 Prozent auf 26.847,90 Punkte zu.

Auf dem chinesische Festland zeigt sich der Shanghai Composite gegen 07:00 MESZ 0,37 Prozent fester bei 2.986,54 Zählern. Der Hang Seng in Hongkong legt derweil um 2,02 Prozent auf 20.686,30 Stellen zu.

3. Tesla-Aktie nachbörslich im Minus: Elon Musk verkauft weiteres großes Paket mit Tesla-Aktien

Tesla-Chef Elon Musk hat mitten in seinem Übernahme-Versuch bei Twitter ein weiteres großes Paket von Aktien des Elektroauto-Herstellers verkauft. Zur Nachricht

4. BASF-Aktie: BASF kann im ersten Quartal Umsatz steigern - Jahresziele bestätigt

Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns BASF liefen zum Jahresbeginn noch weiter rund. Zur Nachricht

5. FUCHS PETROLUB-Aktie: FUCHS PETROLUB mit mehr Umsatz in Q1 - Gewinnprognose kassiert

FUCHS PETROLUB hat im ersten Quartal zwar mehr umgesetzt, wegen höherer Kosten und einem schwächeren Geschäft in China infolge der Lockdown-Maßnahmen aber weniger verdient. Zur Nachricht

6. Robinhood-Aktie nachbörslich auf Talfahrt: Robinhood mit mehr Verlust als erwartet

Das Finanzdienstleistungsunternehmen Robinhood hat seine lang erwartete Erstquartalsbilanz präsentiert. Zur Nachricht

7. Amazon-Aktie nachbörslich unter Druck: Amazon mit kräftigem Rückschlag beim Gewinn - Wachstum enttäuscht

Der Internetriese Amazon hat seine Bücher für das abgelaufene erste Geschäftsquartal geöffnet. Zur Nachricht

8. Apple-Aktie dreht nachbörslich ins Minus: Apple kann Erwartungen schlagen

Apple hat sich für sein zweites Geschäftsquartal in die Bücher schauen lassen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise sind am Freitag im frühen Handel weiter gestiegen. Am Morgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseeölsorte Brent 108,53 US-Dollar. Das waren 94 Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 71 Cent auf 106,07 Dollar.

10. Euro knapp über Fünfjahrestief

Der Euro hat am Freitag vor einer Flut an Konjunkturdaten knapp über der Marke von 1,05 US-Dollar notiert. Am Morgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0525 Dollar.

