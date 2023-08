10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX etwas niedriger erwartet

Der DAX gibt rund eine Stunde vor Handelsstart 0,27 Prozent auf 15.953,00 Punkte ab.

2. Börsen in Fernost niedriger

Der Handel in Japan ruht am Freitag aufgrund eines Feiertages. In Tokio gewann der Nikkei am Donnerstag letztlich 0,84 Prozent auf 32.473,65 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland geht es am Freitag abwärts: Der Shanghai Composite verliert aktuell (7.17 Uhr MEZ) 1,19 Prozent auf 3.215,82 Zähler. Der Hang Seng verbucht indes ein Minus von 0,62 Prozent auf 19.128,54 Einheiten.

3. Bechtle schlägt Erwartungen

Bechtle ist im zweiten Quartal leicht gewachsen und hat dabei mit dem Gewinn die Analystenprognosen übertroffen. Zur Nachricht

4. US-Behörde geht Tesla-Unfall mit Autopilot auf den Grund

Die US-Verkehrssicherheitsbehörde untersucht einen tödlichen Unfall mit einem Tesla Model Y in Virginia. Zur Nachricht

5. CEWE weitet trotz Umsatzsatzplus Verluste aus

Der Foto-Dienstleister CEWE ist auch im zweiten Quartal weiter gewachsen, hat aber mehr Verlust gemacht. Zur Nachricht

6. Varta will wieder spürbar wachsen

Der kriselnde Batteriehersteller Varta plant nach zuletzt schwachen Geschäften für das kommende Jahr wieder mit einem spürbaren Umsatzwachstum. Zur Nachricht

7. Flughafen Frankfurt steigert Fluggastzahlen im Juli

Die Erholung des Luftfahrtverkehrs am Frankfurter Flughafen setzt sich weiter fort. Zur Nachricht

8. METRO bleibt hinter Erwartungen zurück

Der Großhandelskonzern METRO sieht sich trotz eines durchwachsenen Quartals auf Kurs zu seinen Zielen im Geschäftsjahr 2022/23. Zur Nachricht

9. Ölpreise fallen

Die Ölpreise sind am Freitag leicht gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Oktober kostete am Morgen 86,26 US-Dollar. Das waren 14 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur September-Lieferung fiel um elf Cent auf 82,71 Dollar.

10. Euro stabil

Der Euro hat sich am Freitag zunächst nur wenig bewegt. Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung zu 1,0989 US-Dollar gehandelt und damit in etwa auf dem gleichen Niveau wie am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Donnerstagnachmittag auf 1,1019 Dollar festgesetzt.