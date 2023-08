DAX tiefer erwartet -- Chinas Börsen leichter -- Varta peilt 2024 mehr Umsatzwachstum an -- METRO bleibt hinter Erwartungen zurück -- Aurora Cannabis steigert Umsatz -- PATRIZIA, Fraport im Fokus

Anleger in Frankfurt dürften sich am Freitag nicht weit aus dem Fenster lehnen. Der DAX gibt vorbörslich leicht nach. Der TecDAX wird ebenso im Minus erwartet. Anleger in Deutschland dürften sich am Freitag von ihrer vorsichtigen Seite zeigen. Nachdem am Vortag die US-Inflationsdaten noch für etwas Aufschwung gesorgt hatten, ist die Wirkung am Freitag schon wieder verpufft. Wie die Commerzbank gegenüber der Deutschen Presse-Agentur kommentiert, hätten die deutlich anziehenden Anleiherenditen für lange Gesichter gesorgt. Unternehmensseitig gibt es auch am Freitag wieder einige Bilanzvorlagen. So legten METRO, PATRIZIA, CEWE und Bechtle unter anderem Zahlen vor. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Börsen dürften am Freitag abgeben. Der EURO STOXX 50 zeigt sich vor Börsenstart tiefer. Die Freude über die moderaten US-Verbraucherpreise, die am Vortag veröffentlicht wurde, währt am Freitag schon nicht mehr. Die Daten untermauern die Erwartung, die US-Notenbank Fed dürfte im September eine Zinspause einlegen. Am Nachmittag werden US-Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht, die den abnehmenden Preisdruck noch einmal bestätigen dürften. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





An der Wall Street war am Donnerstag ein positiver Handel zu beobachten. Der Dow Jones Index notierte zum Börsenstart fester und beendete den Tag mit einem kleinen Zuwachs von 0,15 Prozent bei 35.175,75 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte ebenso bereits anfänglich zulegen. Er ging mit einem Aufschlag von 0,12 Prozent bei 13.737,99 Zählern aus dem Handel. Nachdem die Handelswoche in den USA insgesamt eher schwach verlief, wagten sich die Bullen am Donnerstag wieder vermehrt aus der Deckung. Getrieben wurden sie dabei vom geringer als erwartet ausgefallenen Anstieg der US-Verbraucherpreise: Hatten Ökonomen im Vorfeld mit einem Anstieg von 3,3 Prozent gerechnet, lag die Teuerung mit 3,2 Prozent knapp unter diesen Erwartungen. Auch die Kernrate sank wider Erwarten leicht. Die neuesten Zahlen bestätigten damit den Trend einer sinkenden US-Inflationsrate Die Hoffnungen der Anleger auf ein Ende des Zinserhöhungszyklus vonseiten der Fed erhielten damit neue Nahrung, wovon Aktien profitierten. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken