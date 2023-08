Fraport-Aktie: Flughafen Frankfurt steigert Fluggastzahlen im Juli

Erholung

Die Erholung des Luftfahrtverkehrs am Frankfurter Flughafen setzt sich weiter fort.

Im Juli nutzten den Airport erstmals seit der Corona-Pandemie wieder mehr als 6 Millionen Fluggäste, wie der Betreiber Fraport mitteilte. Das entspricht einem Wachstum von annähernd 20 Prozent gegenüber dem Vergleichsmonat 2022. Von den Passagierzahlen im Juli 2019 lag der aktuelle Monatswert noch 13,1 Prozent entfernt.

Das Cargo-Aufkommen nahm den weiteren Angaben leicht zu auf 164.503 Tonnen, ein Plus von 2,3 Prozent. Die Zahl der Flugbewegungen stieg um 16,1 Prozent auf 40.626 Starts und Landungen.

Auch die Beteiligungsflughäfen erzielten Zuwächse: Der Flughafen Ljubljana in Slowenien zählte im Berichtsmonat laut Fraport 149.631 Fluggäste (plus 20,0 Prozent). An den 14 griechischen Regionalflughäfen stiegen die Verkehrszahlen auf 6,2 Millionen Fluggäste (plus 8,1 Prozent). Das Passagieraufkommen am türkischen Flughafen Antalya legte auf 5,5 Millionen Fluggäste zu (plus 10,2 Prozent).

FRANKFURT (Dow Jones)