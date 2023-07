Fraport-Aktie freundlich: Flughafen Frankfurt will Passagiere auf Koffer warten lassen - Wieder fünftgrößter Flughafen Europas

Personalprobleme

Wegen massiver Personalprobleme will der Flughafen Frankfurt einige Passagiere länger auf ihre Koffer warten lassen.

Werte in diesem Artikel

Wer nach Frankfurt fliegt, dürfte in diesem Sommer das Nachsehen haben. Gegenüber dem Magazin "Spiegel" sagte der Fraport-CEO Stefan Schulte , man werde priorisieren: Gäste, die ihren Anschlussflug erreichen müssen, hätten Vorrang.

Kunden, deren Endziel Frankfurt ist, müssten dagegen eher damit rechnen, ihr Gepäck verspätet zu erhalten. Mit der Priorisierung reagiert der Betreiber des Airports nach Spiegel-Angaben auf massive Personalprobleme bei der Vorfeld-Belegschaft. Diese hatten im vergangenen Jahr dazu geführt, dass Tausende Passagiere im Ausland ohne Gepäck ankamen.

Die Personalsituation an Deutschlands Airports gilt nach wie vor als angespannt. Verantwortlich für die Probleme ist nicht der Fachkräftemangel: In der Coronazeit habe sich Fraport von 4.000 Beschäftigten getrennt, fast einem Fünftel der Belegschaft, so das Magazin.

Fraport wieder in Top Five der größten Flughäfen Europas

Der Frankfurter Flughafen ist im Juni unter die fünf passagierreichsten Airports Europas zurückgekehrt. 26,9 Millionen Passagiere bedeuteten im ersten Halbjahr aber immer noch einen Rückstand von 20,1 Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum aus dem Vor-Corona-Jahr 2019, wie der europäische Flughafenverband ACI Europe am Montag berichtete.

Verkehrsreichstes Drehkreuz blieb demnach London-Heathrow mit 37 Millionen abgefertigten Passagieren vor Istanbul. Das Drehkreuz der Turkish Airlines war der einzige Groß-Flughafen Europas, der mit 35,6 Millionen bereits mehr Passagiere (+10,4 Prozent) hatte als vor der Pandemie. Es folgen Paris und Amsterdam. Frankfurt verdrängte Madrid (28,5 Mio im Halbjahr) erst im Juni vom fünften Rang.

Unterhalb der Top-Liga verzeichneten auch Flughäfen Zuwächse gegenüber dem Vorkrisenniveau, die gleichzeitig attraktive Touristenziele waren und eine starke Nachfrage nach Transkontinentalflügen verzeichneten. Das waren Lissabon, Athen, Palma de Mallorca, Istanbul Sabiha Gökçen und Dublin.

Den Flughafenzahlen zufolge hat der Luftverkehr in Europa noch nicht das Niveau vor der Pandemie erreicht. Im ersten Halbjahr waren 7,7 Prozent weniger Passagiere unterwegs. Der deutsche Markt verzeichnete im Juni noch einen Rückstand von 21,7 Prozent im Vergleich zu 2019. Schwächer war die Entwicklung dem Verband zufolge nur in Finnland und Slowenien.

Die Fraport-Aktie steigt via XETRA am Montag zeitweise um 0,72 Prozent auf 47,88 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones) /

BRÜSSEL/FRANKFURT (dpa-AFX)