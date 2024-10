10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX stabil erwartet

Der DAX notiert rund eine Stunde vor Handelsstart 0,03 Prozent tiefer bei 19.010,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost fester

In Tokio legt der Nikkei 225 aktuell um 0,19 Prozent auf 38.627,04 Punkte zu.

Auf dem chinesischen Festland ruht der Handel seit Montag feiertagsbedingt. Zuletzt machte der Shanghai Composite hier einen kräftigen Sprung nach oben und schloss um 8,06 Prozent fester bei 3.336,50 Zählern. In der Volksrepublik findet aktuell die sogenannte "Goldene Woche" statt, die bis einschließlich nächsten Montag andauert. In Hongkong sind die Börsen am Freitag geöffnet. Der Hang Seng in Hongkong klettert derweil 2,11 Prozent auf 22.579,93 Zähler.

3. RBC senkt Stellantis auf 'Sector Perform'

Die kanadische Bank RBC hat Stellantis von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Zur Nachricht

4. BYD, NIO & Co.: Scholz entscheidet gegen EU-Autozölle für China

Nach Unstimmigkeiten in der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP in der Frage von EU-Zöllen gegen Elektroautos aus China entscheidet nun Kanzler Olaf Scholz. Zur Nachricht

5. Redcare Pharmacy wird optimistischer beim Umsatz

Nach einem guten dritten Quartal wird Redcare Pharmacy optimistischer für den Umsatz im Geschäftsjahr 2024. Zur Nachricht

6. Meta-Aktie: EuGH fällt Urteil über Facebooks Datenverarbeitung

Das höchste Gericht der EU entscheidet heute über Fragen zur Datenverarbeitung durch Facebooks Mutterkonzern Meta. Zur Nachricht

7. TMTG-Aktie etwas leichter: Trump Media-COO Northwall tritt zurück

Der Chief Operating Officer von Trump Media, Andrew Northwall, hat laut einer Meldung bei der US-Börsenaufsicht seinen Rücktritt eingereicht. Außerdem will Trump Media eine Gerichtsentscheidung umgesetzt haben. Zur Nachricht

8. Kann der hohe Goldpreis helfen? Analysten warnen vor "Peak Gold"

Der Goldpreis hat im September neue Rekordhöhen erklommen, aber die Angebotsseite bereitet Analysten Sorgen. Einer von ihnen warnt sogar vor einem "Peak Gold" - also einem Produktionshöhepunkt. Zur Nachricht

9.September-Kursschock trotz schlechtem Sentiment ausgeblieben - Warum das ein bullishes Signal ist

Eine kürzlich veröffentlichte Analyse bezüglich des Börsensentiments der vergangenen Wochen dürfte den ohnehin derzeit dominierenden Bullen weiteren Auftrieb verleihen. Zur Nachricht

10. NVIDIA-Anleger besorgt um Tempo von KI-Investitionen: Bericht von Bain Technology dürfte beruhigen

NVIDIA-Investoren sorgen sich laut einem Analysten derzeit um das künftige Tempo von Investitionen in Künstliche Intelligenz - ein aktueller Bericht dürfte die Anleger seiner Meinung nach jedoch beruhigen. Zur Nachricht