Vor US-Arbeitsmarktbericht: DAX stabil -- Asiens Börsen in Grün -- Trump Media-COO Northwall tritt zurück -- Redcare Pharmacy wird optimistischer beim Umsatz

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt notiert vor dem Wochenende stabil. Der DAX startete 0,24 Prozent tiefer bei 18.968,85 Punkten in den Tag. Anschließend pendelt er um die Nulllinie.

Der TecDAX gab anfänglich 0,3 Prozent auf 3.319,36 Punkte ab. Im weiteren Handel kann er jedoch ins Plus aufschließen. Auch am Freitag rückt die Marke on 19.000 Punkten wieder in den Fokus. Es wird jedoch generell mit nur wenig Bewegung gerechnet. Für Impulse könnte der US-Arbeitsmarktbericht sorgen, der am Nachmittag veröffentlicht wird. Von diesem erhoffen sich Anleger Hinweise auf die weitere Geldpolitik der US-Notenbank Fed, insbesondere was weitere Zinssenkungen angeht. Darüber hinaus sorgt der schwelende Nahostkonflikt weiter für große Unsicherheit. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken



An den europäischen Aktienmärkten herrscht am Freitag nur wenig Bewegung. Der EURO STOXX 50 eröffnete 0,02 Prozent tiefer bei 4.920,20 Zählern und bewegt sich auch anschließend in einer engen Range um den Vortagesschluss. Anleger in Europa dürfte vor dem Wochenende zunächst die Füße still halten. Im Fokus steht am Freitag der US-Arbeitsmarktbericht, welcher am Nachmittag veröffentlicht wird. Marktteilnehmer erhoffen sich von diesem Hinweise auf die weitere Zinsentwicklung in den USA. Daneben sorgt der Nahostkonflikt weiter für große Unsicherheit. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen präsentierten sich am Donnerstag in Rot. Der Dow Jones vergrößerte seinen anfänglichen Verlust und fiel im Handelsverlauf vorübergehend sogar unter die runde 42.000er-Marke. Letztlich beendete er den Handelstag 0,44 Prozent tiefer bei 42.011,59 Punkten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite konnte sich nach einem negativen Start wieder an die Nulllinie vorarbeiten und schloss nur mit einem minimalen Minus von 0,04 Prozent bei 17.918,48 Zählern. Im Fokus stand weiterhin der Konflikt im Nahen Osten, der außer Kontrolle zu geraten droht. US-Präsident Joe Biden zufolge wird derzeit ein Angriff auf iranische Ölanlagen diskutiert. Außerdem richteten sich die Blicke auf den US-Arbeitsmarkt. Nachdem die ADP-Daten am Mittwoch eher negativ aufgenommen wurden, zeigte am heutigen Donnerstag der ISM-Index für den Service-Bereich, dass sich die Stimmung unter den Dienstleistern im September aufgehellt hat. Der Sektor ist laut "Dow Jones Newswires" der stärkste Arbeitgeber in den USA. Vor Handelsbeginn wurden bereits die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht, die stärker gestiegen sind als erwartet. Am Freitag folgt dann der offizielle US-Arbeitsmarktbericht. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken