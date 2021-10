10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte die neue Woche mit kaum veränderten Notierungen beginnen. Vorbörsliche Indikationen zeigen den Leitindex um 0,13 Prozent tiefer bei 15.136 Punkten.

2. Börsen in Fernost verlustreich

Die Börsen in Asien geben deutlich nach, auf dem chinesischen Festland wird allerdings feiertagsbedingt nicht gehandelt. In Japan fällt der Leitindex Nikkei gegen 7:50 Uhr unserer Zeit um 1,11 Prozent auf 28.453 Punkte. Die Börse in Shanghai und damit auch der Shanghai Composite bleiben am Montag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Hongkong wird am Montag - nach einem Feiertag am vergangenen Freitag - wieder gehandelt: Der Hang Seng verliert gegen 7:50 Uhr unserer Zeit 2,01 Prozent auf 24.081 Einheiten.

3. Zeiss trotz Corona-Pandemie mit neuem Spitzenwert

Der Optikkonzern Carl Zeiss rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020/21 (30. September) trotz der Corona-Pandemie mit einem Betriebsergebnis von etwas mehr als einer Milliarde Euro. Zur Nachricht

4. Tesla trotzt Chip-Knappheit mit Auslieferungsrekord - Toyota fährt GM im US-Markt davon

Während die Autobranche unter globalen Chip-Engpässen ächzt, hat Tesla einen Auslieferungsrekord geschafft. Zur Nachricht

5. BMW steigert Markenabsatz in USA deutlich

BMW hat im abgelaufenen Quartal in den USA deutlich mehr Autos der Marke BMW abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

6. Volkswagen-Absatz fällt in den USA im 3. Quartal - VW-Betriebsrat will E-Autos früher am Stammwerk

Volkswagen hat im abgelaufenen Quartal in den USA deutlich weniger Autos abgesetzt als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Zur Nachricht

7. Evergrande-Aktien in Hongkong vom Handel ausgesetzt

Der Handel mit Aktien des schwer angeschlagenen chinesischen Immobilienriesen Evergrande und seiner Hausverwaltung an der Börse in Hongkong ist ausgesetzt worden. Es ist das erste Mal in der jüngsten Liquiditätskrise des mit mehr als 300 Milliarden US-Dollar (258 Milliarden Euro) verschuldeten Unternehmens, dass der Handel mit seinen Aktien ausgesetzt wurde. Zur Nachricht

8. pbb schlägt weitere Dividende vor

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) will an ihre Aktionäre erneut Dividende ausschütten. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabil

Die Ölpreise präsentieren sich am Montagmorgen mit stabilen Notierungen. Bis gegen 7.30 Uhr (MESZ) ermäßigte sich der nächstfällige WTI-Future um 0,07 auf 75,81 Dollar, während sein Pendant auf Brent um 0,05 auf 79,23 Dollar zurückfiel.

10. Euro weiter bei knapp 1,16 US-Dollar

Der Euro hat zu Wochenbeginn weiter bei knapp 1,16 US-Dollar notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,1595 Dollar und damit in etwa so viel wie am Freitagabend. Vergangene Woche war der Eurokurs mit 1,1563 Dollar auf den tiefsten Stand seit Juli 2020 gefallen.

