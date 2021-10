Asiens Börsen in Rot -- Evergrande-Aktien vom Handel ausgesetz -- VINCI will 200 Millionen Euro an Aktien zurückkaufen -- BMW steigert Markenabsatz in USA deutlich -- Zeiss, Tesla, VW im Fokus

Schwache Vorgeben kamen zudem von der Wall Street. Dort hatten am Vortag der Haushaltspoker in Washington und die aktuellen Lieferengpässe in der Wirtschaft die Anleger verunsichert.

Trotz zahlreicher weiterhin bestehender Belastungsfaktoren schafften es die US-Börsen sich vor dem Wochenende im Plus zu halten. Am Markt wurde als Grund dafür insbesondere der Studienerfolg des US-Pharmariesen Merck & Co bei seinem virushemmenden Medikament genannt, das das Risiko eines schweren COVID-Verlaufs halbiert.

Die Börsen in Asien geben deutlich nach, auf dem chinesischen Festland wird allerdings feiertagsbedingt nicht gehandelt.

In Japan fällt der Leitindex Nikkei gegen 7:00 Uhr unserer Zeit um 1,2 Prozent auf 28.425 Punkte.

Die Börse in Shanghai bleibt auch am Montag wegen der Nationalfeiertage geschlossen. In Shanghai dauert die Feiertagspause, auch "Goldene Woche" genannt, bis einschließlich diesen Donnerstag an. Zuletzt war auf dem chinesischen Festland der Shanghai Composite am vergangenen Donnerstag um 0,90 Prozent auf 3.568,17 Zähler gestiegen. In Hongkong wird am Montag - nach einem Feiertag am vergangenen Freitag - wieder gehandelt: Der Hang Seng verliert gegen 7:00 Uhr unserer Zeit 2,25 Prozent auf 24.023 Einheiten.

Für Kursverluste sorgt erneut der Immobilienriese Evergrande, dessen Aktien am Montag vom Handel ausgesetzt sind. Daneben gibt es Berichte, wonach sich China nicht an Vereinbarungen des noch mit Präsident Donald Trump ausgehandelten Handelsabkommens halten soll.

