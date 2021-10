Mit Kryptowährungen ins Kino: AMC lotet nach Akzeptanz von Bitcoin & Co. auch NFTs aus

Cryptocurrency enthusiasts: you likely know @AMCTheatres has announced we will accept Bitcoin for online ticket and concession payments by year-end 2021. I can confirm today that when we do so, we also expect that we similarly will accept Ethereum, Litecoin and Bitcoin Cash. pic.twitter.com/uKcFyQotoJ - Adam Aron (@CEOAdam) September 16, 2021

• AMC Entertainment will Bitcoin und andere Kryptos akzeptieren• Auch DOGE-Akzeptanz wird ausgelotet• AMC-Chef bringt NFTs ins GesprächIm Sommer kündigte die US-Kinokette AMC Entertainment an, dass bis zum Jahresende für Kinokarten und Konzessionen Bitcoin als Zahlungsmittel akzeptiert wird. Und auch andere Kryptowährungen sollen folgen: Schon bald will AMC Altcoins wie Ethereum Litecoin und Bitcoin Cash akzeptieren, wie der Chef des Unternehmens, Adam Aron, auf Twitter bestätigte:

AMC steigt tiefer in Kryptowährungen ein

Mit der Akzeptanz von Kryptowährungen reagiert der Kinokettenbetreiber offenbar auf steigende Nachfrage von Seiten der eigenen Kunden. Und die holt das Unternehmen auch in Folge weiter ins Boot: AMC-Chef Aron hat auf Twitter vorgefühlt, ob auch der ursprünglich als Spaßwährung konzipierte Dogecoin als Zahlungsmittel bei AMC akzeptiert werden soll. "Ich möchte aufrichtig Eure Meinung hören", so der Firmenmanager auf der Plattform. "Ich höre von Vielen in meinem Twitter-Feed, dass wir auch Dogecoin akzeptieren sollten. Glaubt ihr, AMC sollte das prüfen?", so Aron weiter.

Die Antwort auf die Frage fällt recht eindeutig aus: Über zwei Drittel der Umfrageteilnehmer entschieden sich für "Ja, sicher, macht das!", während nur 16 Prozent diesen Schritt als "vergebliche Mühe" bewerten.

Aron zeigte sich überrascht von dem großen Zuspruch, den sein Tweet unter Usern auslöste. Sein Dogecoin-Tweet sei der Beitrag gewesen, der am häufigsten retweeted wurde, die meisten Kommentare bekam und zudem die meisten Likes. Der AMC-Chef versprach daraufhin, sein Unternehmen lege den Fokus auf die Möglichkeiten von Kryptowährungen.

Geht AMC noch einen Schritt weiter?

Doch möglicherweise bleibt es nicht dabei, dass Kinobesucher ihre Kinotickets künftig auch mit Digitalwährungen bezahlen können, dem Vernehmen nach will das Unternehmen noch tiefer in die Kryptowelt einsteigen und lotet die Möglichkeiten von Non-Fungible Token (NFTs) aus. Dieses Marktsegment ist für viele Unternehmen eine Option zur Geschäftsdiversifizierung, auch AMC Entertainment beschäftigt sich offensichtlich mit möglichen Optionen in diesem Bereich.

"Es sind einige Ideen aufgetaucht", sagte Aron gegenüber CNBC. NFTs zum eigenen Geschäftsmodell hinzuzufügen würde einen "realen Wert" für Investoren seines Unternehmens und das Unternehmen selbst schaffen, so Adam Aron weiter.

Und offenbar hat der CEO auch bereits Ideen entwickelt, wie NFTs bei AMC zum Einsatz kommen könnten: "Eine von denen, die ich besonders mag, ist, NFT Kino-Gedenkkarten zu machen". Dies halte er für eine "wirklich kluge Idee", immerhin habe seine Kinokette 50 bis 100 große Kinostarts im Jahr. Die Einführung von Kinokarten-NFTs könnte das Geschäft voranbringen und "etwas für uns und unsere Kunden bedeuten".

Inwieweit dieser Vorschlag spruchreif ist, ist nicht bekannt. Doch die jüngsten Ereignisse zeigen: AMC arbeitet an einer Anpassung des Geschäftsmodells - wohl auch vor dem Hintergrund, dass Streaming-Giganten wie Disney+ und Netflix zu einer ernsthaften Konkurrenz für Filmtheater geworden sind.



