ING-Aktie im Minus: Milliardenschweres Aktienrückkaufprogramm angekündigt

Wie die niederländische Bank mitteilte, soll das Programm am 5. Oktober beginnen und voraussichtlich am 5. Mai 2022 enden. "Während wir unsere Kunden während der Pandemie unterstützt haben, ist es uns gelungen, Kapital zu generieren, und wir sind in der Lage, dieses Programm auf der Grundlage unserer starken Kapitalposition zu starten", sagte der ING -Vorstandsvorsitzende Steven van Rijswijk. Das Programm wurde von der Europäischen Zentralbank genehmigt, die ihre Empfehlung zur Begrenzung der Aktionärsvergütung bis zum 30. September aufgehoben hat.In Amsterdam verliert die ING-Aktie derzeit 0,83 Prozent auf 12,464 Euro.

AMSTERDAM (Dow Jones)

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com