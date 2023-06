10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX dürfte nach der jüngsten Rekordjagd mit einem Minus in die neue Woche gehen. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex vom Broker IG gut eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 16.270 Punkten taxiert.

2. Börsen in Fernost tiefer

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,15 Prozent auf 33,317.83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil 0,54 Prozent auf 3.255,69 Einheiten. Auch in Hongkong wurden Zuschläge beobachtet: Der Hang Seng verbuchtstellenweise ein Minus von 1,57 Prozent auf 19.726,15 Zähler.

3. Sartorius-Aktie: Sartorius passt Geschäftsprognose für Gesamtjahr 2023 an

Aufgrund der anhaltenden allgemeinen schwachen Nachfragedynamik erwartet Sartorius für die zweite Jahreshälfte eine Umsatzentwicklung unterhalb der bisherigen Erwartungen und passt deshalb seine Geschäftsprognose für beide Sparten und den Gesamtkonzern für das Geschäftsjahr 2023 an. Zur Nachricht

4. Airbus-Aktie: Airbus erhält schon vor Luftfahrtmesse erste Bestellungen

Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus macht kurz vor dem Beginn der Luftfahrtmesse in Le Bourget bei Paris Hoffnung auf Geschäfte wie vor der Corona-Pandemie. Zur Nachricht

5. BYD-Aktie: Tesla-Rivale BYD will in Deutschland mittelfristig bis zu zehn Prozent Elektro-Marktanteil

Der chinesische Elektroautoriese BYD will seine Marktanteile in Deutschland kräftig ausbauen. Zur Nachricht

6. UBS-Aktie: Aussichten für Großbank laut Ermotti nach CS-Übernahme "besser denn je"

UBS-Chef Sergio Ermotti blickt nach der Übernahme von Credit Suisse zuversichtlich in die Zukunft: Die Aussichten für die seit kurzem noch größere Großbank "sind besser denn je", schrieb er in einem Gastbeitrag, der am Samstag in verschiedenen Medien erschien. Zur Nachricht

7. Rheinmetall-Aktie: Brandenburg will Rheinmetall für Produktion von Kampfjetteilen gewinnen

Brandenburg will den Rüstungskonzern Rheinmetall für die Produktion von Teilen des Kampfjets F-35 im Land gewinnen. Zur Nachricht

8. NYSE-Titel Boeing-Aktie: Boeing erwartet binnen zwei Jahrzehnten Verdopplung der Flugzeugflotte

Der US-Flugzeugbauer Boeing rechnet wie sein größerer Rivale Airbus binnen zwei Jahrzehnten mit einer Verdopplung der weltweiten Flugzeugflotte. Zur Nachricht

9. Ölpreise schwächeln

Die Ölpreise geben zum Wochenauftakt nach. Am Montagmorgen kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August 75,60 US-Dollar. Das waren 1,01 Dollar weniger als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Juli-Lieferung fiel um 98 Cent auf 70,80 Dollar.

10. Euro wenig verändert

Der Euro legt einen ruhigen Wochenauftakt hin. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung Euro 1,0935 US-Dollar und damit in etwa so viel wie vor dem Wochenende.

