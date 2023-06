DAX vorbörslich tiefer -- Asiens Börsen im Minus -- Sartorius senkt Prognose für 2023 -- Airbus erhält vor Messe erste Bestellungen -- MTU wird zuversichtlicher für 2023 -- Rheinmetall im Fokus

Nachdem der DAX vergangenen Freitag bei 16.427 Punkten ein neues Rekordhoch markiert, dürften Anleger zum Start in die neue Handelswoche erstmal Kasse machen. Allgemein wird mit einem ruhigen Handelstag gerechnet, zumal die US-Börsen wegen eines Feiertages geschlossen bleiben. Dank dem Ausbleiben von negativen Überraschungen im Rahmen der letzten Leitzinsentscheidungen der größten Notenbanken ist die Stimmung an den internationalen Kapitalmärkten weiterhin positiv. Etwas belastet wird das Sentiment hingegen dadurch, dass Chinas Regierung anders als erhofft über das Wochenende kein neues Konjunkturpaket verkündete.

Der DAX dürfte nach der jüngsten Rekordjagd mit einem Minus in die neue Woche gehen. Vorbörslich wird der deutsche Leitindex vom Broker IG gut eine Stunde vor Handelsstart zeitweise 0,7 Prozent tiefer bei 16.270 Punkten taxiert.

Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften am Montag zunächst Gewinne mitnehmen.

Nach dem Höhenflug der vergangenen Woche scheinen die Verkäufer zunächst die Oberhand zu behalten, Gewinnmitnahmen sind angesichts der hohen Börsenkurse und der weiterhin lahmenden Wirtschaft augenscheinlich für viele Investoren sehr attraktiv. Am Montag dürften Impulse recht rar gesät sein, da die Wall Street wegen eines Feiertages geschlossen bleiben wird.

Die europäischen Börsen dürften schwächer in den Montagshandel starten.

Große Ausschläge verzeichneten außerdem die Aktien von Richard Bransons Weltraumunternehmen Virgin Galactic , das noch Ende Juni seinen kommerziellen Flugbetrieb ins All aufnehmen will.

Derweil blieb das Thema Künstliche Intelligenz im Fokus der Anleger. Chiphersteller NVIDIA wurde dank der KI-Fantasie erst kürzlich zum Billionen-Unternehmen. Morgan Stanley hat die Papiere nun zum Top-Favoriten im US-Halbleiterbereich auserkoren. Daneben hat der Softwareanbieter Adobe am Donnerstagabend seine Jahresziele hochgeschraubt, woraufhin einige Analysten mit teils deutlichen Kurszielerhöhungen reagierten.

Die Stimmung der US-Verbraucher hellte sich im Juni unerwartet stark auf. Der an der Universität Michigan berechnete Index für die Verbraucherstimmung stieg auf 63,9 - von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Stand von 60,2 erwartet. Diese Entwicklung hatte aber kaum Einfluss auf die Kurse.

Der Dow Jones Index eröffnete die Sitzung leicht im Plus, rutschte im Verlauf jedoch auf rotes Terrain ab und schloss 0,31 Prozent tiefer bei 34.300,76 Punkten. Der technologielastige NASDAQ Composite konnte zum Start zulegen, fiel dann aber ebenfalls in die Verlustzone zurück und verlor letztlich 0,68 Prozent auf 13.689,57 Zähler.

Die asiatischen Handelsplätze legen einen schwachen Wochenstart hin.

Der japanische Leitindex Nikkei verliert zeitweise 1,15 Prozent auf 33,317.83 Punkte.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil 0,54 Prozent auf 3.255,69 Einheiten. Auch in Hongkong wurden Zuschläge beobachtet: Der Hang Seng verbuchtstellenweise ein Minus von 1,57 Prozent auf 19.726,15 Zähler.

An den asiatischen Aktienmärkten ist am Montag eine negative Stimmung zu beobachten. Dies ist hauptsächlich damit zu erklären, dass die chinesische Regierung anders als erhofft über das Wochenende doch kein Konjunkturpaket verabschiedete. Anleger hoffen darauf, dass eine solche Maßnahme die zuletzt stockende Post-COVID-Erholung antreiben könnte. Mit Ausnahme neuer, sehr vage gehaltenen Medienberichten gibt es aber keine Neuigkeiten, was die Kursrally der vergangenen Handelswoche zumindest vorerst unterbricht. "Entgegen einiger Marktspekulationen im Vorfeld der Staatsratssitzung wurden keine konkreten Maßnahmen angekündigt", bemängelt Volkswirt Hui Shan von Goldman Sachs gegenüber Dow Jones Newswires.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken