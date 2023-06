So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,16 Prozent auf 26.555,37 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 26.512,15 US-Dollar gelegen hatte.

Daneben steigt Bitcoin Cash um 1,38 Prozent auf 108,13 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 106,66 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ethereum-Kurs um 0,77 Prozent auf 1.740,72 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.727,46 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt Litecoin am Sonntagnachmittag hinzu. Um 0,84 Prozent auf 77,54 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 76,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,44 Prozent auf 0,4914 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,4797 US-Dollar wert.

Währenddessen kommt der Cardano-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,2671 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 3,21 Prozent auf 140,83 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 136,45 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1589 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1613 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0015 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0015 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0797 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,0806 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0262 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0261 US-Dollar beziffert.

Indessen verringert sich der Dash-Kurs um -0,18 Prozent auf 31,12 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 31,18 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich NEO mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der NEO-Kurs 0,68 Prozent stärker bei 7,873 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 7,820 US-Dollar.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, AlekseyIvanov / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net