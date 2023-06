Metaverse-Branche wieder im Aufschwung? Shiba Inu veröffentlicht vielversprechenden Trailer zu Metaverse-Plänen

• SHIB: The Metaverse wird von der Cyber-Branche mit Spannung erwartet• Neuer Trailer zur Rocket Pond sorgt für Begeisterung• Launch des Shibu-Metaverse ist für Ende 2023 geplant

Shiba Inu (SHIB) gehört neben dem Dogecoin (DOGE) und dem erst im April gelaunchten PEPE-Coin (MEME) zu den bekanntesten Meme-Coins in der Krypto-Branche. Weniger bekannt dürften vielen Krypto-Fans hingegen Shiba Inus Ambitionen im Metaverse sein - wohl nicht zuletzt deshalb, weil es im Zuge der KI-Euphorie zuletzt sehr ruhig rund um die Metaverse-Branche wurde. Dennoch: Shiba Inus Metaverse-Planungen laufen offenbar auf Hochtouren.

Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Trailer zum Rocket Pond überzeugt Metaverse-Experten

So sorgte das hinter dem Coin Shiba Inu steckende Unternehmen mit seinen ehrgeizigen Plänen rund um das "SHIB: The Metaverse" zuletzt immer wieder für Aufmerksamkeit innerhalb der Krypto-Szene. Insbesondere die im September 2022 erfolgte Vorstellung des Rocket Pond, einem der elf Hubs, die Teil des virtuellen Shiba-Universums sein werden, konnte viele Metaverse-Peers beeindrucken. Rocket Pond steht wie ein Symbol für die Reise von Shiba Inu und seiner Community: Angelehnt an inspirierende Orte in den USA wie Cape Canaveral oder den Lake Tahoe, verspricht der an einem abgelegenen Gebirgsort gelegene Rocket Pond den Metaverse-Nutzern eine interessante Mischung aus Abenteuer und Entspannung.

In einem entsprechenden Blogpost schrieb Shiba Inu: "Rocket Pond vermittelt das Gefühl eines versteckten Ferienortes in den Bergen, der YMCA- oder KOA-Camping-Atmosphäre, mit Wildnis um dich herum, gemischt mit modernem Luxus und touristischen Elementen. Kristallklares Wasser mit wilden Tieren, gemischt mit Resort-Gebäuden, die zu den Bergen hinaufführen." Ein Mitte Juni veröffentlichter Trailer zu Rocket Pond zeigte noch mehr Details. Künftige Nutzer können über Gebirgsbäche schlendern, das Bergpanorama genießen, Yoga-Pausen in einem asiatischen Tempel machen und sich an kunstvollen Hunde-Statuen im Shiba-Design erfreuen. Die optische und akustische Gestaltung kam ebenso wie die technischen Details gut in der Metaverse-Community an.

Das Besondere am Shiba Inu Metaverse

Das Shiba Inu Metaverse unterscheidet sich in vielfacher Hinsicht von anderen Anwärtern auf die Pole Position im Metaverse-Geschäft, zu denen allen voran die Metaverse-Plattformen Decentraland, The Sandbox, Axie Infinity und natürlich auch der Zuckerberg-Konzern Meta Platforms zu zählen sind. Einer der bedeutsamsten Unterschiede liegt darin, dass es in der Virtual Reality-Welt von Shiba Inu kein Privateigentum an digitalen Immobilien und Landflächen geben wird. Die Hubs werden im SHIB-Ökosystem stattdessen öffentlich zugänglich sein, was sie von virtuellen Grundstücken mit begrenzen Zutrittsrechten in anderen Metaverse-Plattformen unterscheidet. Stattdessen können künftige Nutzer des Shiba Inu-Metaverse Land in der virtuellen Welt gewinnen. Es unterscheidet folglich nicht die Kapitaldecke, sondern das Glück, wer über wie viele Grundstücke in der virtuellen Shiba-Welt verfügen wird.

SHIB-Metaverse: Launch für Ende 2023 geplant

Viele Metaverse-Experten loben den demokratischeren Ansatz von Shiba Inu und sehen gute Perspektiven für das Metaverse des Memecoin-Projekts. Allerdings müssen sich Metaverse-Enthusiasten noch etwas gedulden, bevor sie in der virtuellen Shibu-Welt auf Entdeckungsreise gehen können: Der Startschuss für erste Erkundungen wird voraussichtlich erst Ende 2023 erfolgen und selbst dann wird das gesamte SHIB-Universum nur schrittweise eröffnet werden. Es wird sich zeigen müssen, ob Shiba die hohen Erwartungen, die derzeit an sein Metaverse geknüpft werden, erfüllen kann. Design ist nämlich nicht alles: Neben einer ästhetischen Gestaltung der virtuellen Welt ist es nicht zuletzt auch der reibungslose technische Ablauf, der über den langfristigen Erfolg eines Metaverse-Projektes entscheidet. Sollte das SHIB-Metaverse tatsächlich für Furore sorgen, dann dürfte dies gewiss auch dem zuletzt stark abverkauften Shiba Inu-Coin wieder etwas auf die Sprünge helfen.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook) Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook) Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Bildquellen: salarko / Shutterstock.com, Vladyslav Severyn / Shutterstock.com