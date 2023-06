Frankfurter Börse am großen Verfallstag: DAX geht stärker ins Wochenende - 16.400-Punkte-Marke erstmals geknackt

Der DAX stieg mit einem Aufschlag von 0,1 Prozent bei 16.306,63 Punkten in die Sitzung ein und behielt damit sein Rekordhoch im Blick. Im Anschluss ging es weiter aufwärts. Zwischenzeitlich markierte der deutsche Leitindex bei 16.427,42 Zählern ein neues Allzeithoch und überwand damit erstmals in seiner Geschichte die 16.400-Punkte-Marke. Einen Teil seiner Gewinne musste er jedoch wieder abgeben. Schließlich verabschiedete er sich 0,41 Prozent höher bei 16.357,63 Punkten ins Wochenende.

Börsen im "Risk-On-Modus"

Laut der Commerzbank sind die Anleger derzeit im "Risk-On-Modus", also zu Risiken bereit.

Zinsentscheidungen reduzieren Unsicherheiten

Mit einer Zinspause der US-Notenbank Fed im Juni und einer weiteren Zinsanhebung der Europäischen Zentralbank (EZB) sowie jeweils weiteren in Aussicht gestellten Zinsschritten hatten die großen Notenbanken an den vorangegangenen Tagen die Erwartungen der meisten Marktteilnehmer getroffen. Gleiches galt auch für die Bank of Japan, die allerdings vorerst weiter an ihrer extrem lockeren Geldpolitik festhält.

Der Aktienmarkt lasse sich derzeit nicht von einer nächsten Zinsanhebungsrunde abschrecken, konstatierte CMC-Marktanalyst Konstantin Oldenburger. "Die Investoren sehen zwar das Risiko, dass die Geldpolitik den Bogen überspannen könnte, finden aber dafür in den aktuellen Konjunkturdaten noch keine Anzeichen." So könnten zu starke Zinserhöhungen die Wirtschaft nicht nur abkühlen - wie erwünscht, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen -, sondern deutlich belasten.

Hexensabbat könnte für Bewegung sorgen

In den Mittelpunkt rückte am Freitag aber auch der große Verfall an den Terminbörsen. Im Tagesverlauf verfielen Terminkontrakte auf Aktien und Indizes an den Terminbörsen. Vom "großen Verfall" sprechen Börsianer dann, wenn Optionen und Futures auf Indizes und einzelne Aktien am selben Tag auslaufen.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com