MTU Aero Engines-Aktie springt hoch: MTU wird optimistischer für Gesamtjahr 2023

Wie der Münchner Triebwerkshersteller MTU mitteilte, rechnet er nun 2023 mit einer "leichten Steigerung" der bereinigten EBIT-Marge verglichen mit dem Vorjahr, anstatt einer "stabilen" Marge, sowie einem bereinigten operativen Gewinn EBIT von mehr als 800 Millionen Euro.

Das Umsatzziel 2023 sieht der DAX-Konzern weiter bei 6,1 bis 6,3 Milliarden Euro, den Free Cashflow weiterhin über dem Vorjahreswert von 326 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr hatte das bereinigte EBIT um 40 Prozent auf 655 Millionen Euro zugelegt.

MTU und MT Aerospace entwickeln Flüssigwasserstoff-Treibstoffsystem

MTU Aero Engines und das Luft- und Raumfahrtunternehmen MT Aerospace wollen gemeinsam ein Flüssigwasserstoff-Treibstoffsystem für die zivile Luftfahrt entwickeln. Das gaben beide Unternehmen auf der Paris Air Show in Le Bourget bekannt. Ziel sei es, die Belastungen des Klimas durch den zivilen Luftverkehr zu verringern.

Bei der Kooperation will MT Aerospace, eine OHB-Tochter mit Sitz in Augsburg, seine "jahrzehntelange Expertise im Bereich Wasserstoff aus der Raumfahrt" einbringen und diese "jetzt erstmals auch für die zivile Luftfahrt nutzbar machen", sagt Markus Staudt, Vice President und Head of Business Development Export, Defence & Hydrogen. MT Aerospace werde verantwortlich sein für das kryogene Wasserstoff-Speicher- und -Versorgungssystem, additiv gefertigte Wärmetauscher sowie Sensoren und die Systemintegration.

MTU wiederum werde Sicherheitssystem, Regelung und Ventiltechnik verantworten. Die Arbeiten sollen in enger Abstimmung mit der Europäischen Agentur für Flugsicherheit (EASA) ausgeführt werden, um die zulassungs- und sicherheitsrelevanten Anforderungen zu erfüllen.

Erste Anwendung soll die fliegende MTU-Brennstoffzelle sein. Noch in diesem Jahr soll das erste System bei MT Aerospace getestet werden. Zum Einsatz kommen soll die MTU-Brennstoffzelle ab 2035 zunächst auf kürzeren Strecken im Zubringer- und Regionalflugzeugbereich. Mit verbesserter Effizienz soll sie später dann auch auf der Kurz- und Mittelstrecke fliegen.

So reagiert die MTU-Aktie

Die MTU-Titel führen via XETRA zeitweise mit plus 3,31 Prozent auf 234,20 Euro die Gewinnerliste im schwächelnden DAX an. Im bisherigen Jahresverlauf stehen für MTU Kursgewinne von 16 Prozent zu Buche, beim DAX beträgt das Plus 16,9 Prozent.

Mit der Zielmarke von mehr als 800 Millionen Euro für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit) rechnet MTU jetzt mit Sicherheit mit einem Rekordergebnis. Jefferies-Analystin Chloe Lemarie zufolge kam die Anhebung zwar nicht unerwartet. Sie hatte aber eher erst mit den Zahlen für das erste Halbjahr damit gerechnet. Der frühe Zeitpunkt und das Ausmaß der Erhöhung sollten positiv aufgenommen werden, so die Expertin. Das neue Gewinnziel untermauere ihre Einschätzung, dass die Herausforderungen mit dem GTF-Triebwerk, welche die Aktie in den vergangenen Wochen belastet hätten, inzwischen eingepreist seien.

Auch Daniela Costa von der US-Investmentbank Goldman Sachs begrüßte die Aussagen des Triebwerksherstellers. Allerdings liege der Marktkonsens bereits nahe an der 800-Millionen-Marke, gab sie zu bedenken.

FRANKFURT (Dow Jones) / FRANKFURT/PARIS/LONDON (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf MTU Aero Engines AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf MTU Aero Engines AG

Bildquellen: MTU Aero Engines