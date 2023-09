10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX freundlich erwartet

Der DAX bewegt sich rund eine Stunde vor Handelsstart auf grünem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

Der japanische Nikkei notiert gegen 07:00 MESZ 0,52 Prozent tiefer bei 32.438,17 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite dagegen um 0,57 Prozent auf 3.134,45 Zähler nach oben. In Hongkong verliert der Hang Seng 1,68 Prozent auf 17.896,16 Zähler.

3. Covestro nimmt Verhandlungen mit Kaufinteressent ADNOC auf

Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen diese Gespräche ergebnisoffen geführt werden. "Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zwischen den Gesprächspartnern zustande kommt, ist offen und wird vom Verlauf der bevorstehenden Gespräche abhängen", so Covestro. Zur Nachricht

4. Bremer Hafenlogistik-Unternehmen BLH weiterhin offen für Kooperation mit HHLA

Die Bremer Hafenlogistik-Unternehmen BLG Logistics Group und Eurogate sind weiterhin offen für eine Kooperationen und die Fortsetzung der Gespräche mit dem Hamburger Wettbewerber HHLA. Zur Nachricht

5. Uniper will weniger Biozid an LNG-Terminal einleiten - Konzept vorgestellt

Zu der umstrittenen Einleitung von chlorhaltigen Abwässern in die Jade am LNG-Terminal in Wilhelmshaven hat der Betreiber Uniperwie gefordert ein Minimierungskonzept vorgelegt. Zur Nachricht

6. Roche-Chef hält größere Zukäufe für möglich

Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat mögliche Zukäufe in seiner Strategie einkalkuliert. "Wir können uns auch eine größere Akquisition vorstellen", sagte Roche-Chef Thomas Schinecker "NZZ am Sonntag". Zur Nachricht

7. Meloni macht Druck auf EU-Kommission wegen Einstieg der Lufthansa bei Ita Airways

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni macht Druck auf die EU-Kommission für ein baldiges Ja zum Einstieg der Lufthansa bei der bislang staatlichen Fluggesellschaft Ita Airways. Zur Nachricht

8. Munich Re geht von steigender Nachfrage nach Rückversicherungsschutz aus

Der weltgrößte Rückversicherer Munich Re rechnet trotz der Preiserhöhungen im Schaden- und Unfallgeschäft mit einer weiter steigenden Nachfrage nach Rückversicherungsschutz. Zur Nachricht

9. Ölpreise nach kräftigen Aufschlägen zunächst stabil

Die Ölpreise haben sich am Montagmorgen nach zuletzt deutlichen Aufschlägen kaum von der Stelle bewegt. Im frühen Handel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im November 90,74 US-Dollar. Das waren neun Cent mehr als am Freitag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Oktober-Lieferung fiel dagegen leicht um 24 Cent auf 87,27 Dollar.

10. Euro über 1,07 US-Dollar

Der Euro hat zu Beginn der neuen Woche etwas über seinem in der vergangenen Woche markierten Drei-Monats-Tief notiert. Am Montagmorgen kostete die Gemeinschaftswährung 1,0735 Dollar und damit etwas mehr als vor dem Wochenende. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,0704 Dollar festgesetzt.