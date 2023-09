Asiens Börsen uneins -- Covestro plant Gespräche mit Kaufinteressent ADNOC -- Munich Re erwartet wachsende Nachfrage -- HHLA, Uniper, Lufthansa im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt befand sich am Freitag auf Richtungssuche.

Der DAX nahm den Freitagshandel fester auf, fiel dann aber deutlich auf rotes Terrain zurück. Im weiteren Verlauf arbeitete sich das deutsche Börsenbarometer wieder in den Bereich des Vortagesschlusses vor. Letztendlich ging der DAX 0,09 Prozent fester bei 15.733,06 Punkten ins Wochenende. Der TecDAX startete ebenfalls höher, verbuchte anschließend aber Verluste und beendete die Woche 0,61 Prozent leichter bei 3.090,84 Zählern.

Vor den bevorstehenden geldpolitischen Entscheidungen großer Notenbanken befand sich das Börsenbarometer am Freitag in einer Phase der Unsicherheit hinsichtlich seiner künftigen Entwicklung. Die Anleger verfolgten aufmerksam eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums und die anhaltende Inflation in der Eurozone . Es besteht die Sorge, dass die Zentralbanken die Zinssätze weiterhin auf einem hohen Niveau halten könnten. Diese hohen Zinssätze lassen Aktien im Vergleich zu Anleihen weniger attraktiv erscheinen.

Die Analysten der Landesbank Hessen-Thüringen merkten laut dpa an, dass die bevorstehenden Zinsentscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank in den nächsten Wochen Unsicherheit auf dem Markt schaffen könnte. Die wirtschaftliche Lage und die Inflationsaussichten sowohl in Europa als auch in den USA sind gemischt. Insbesondere in Deutschland und Europa haben sich die wirtschaftlichen Aussichten in letzter Zeit eingetrübt, während die Inflationsraten zwar ihren Höhepunkt zu erreichen scheinen, aber noch nicht signifikant gesunken sind.

