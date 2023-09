Goldman Sachs-Analyst: Darum ist eine Preiserhöhung des iPhone 15 gerechtfertigt - iPhone dürfte Apple-Wachstum ankurbeln

Pro-Modelle

Ein Goldman Sachs-Analyst erklärte kürzlich, warum eine Preiserhöhung beim iPhone 15 gerechtfertigt sein könnte. Außerdem gehen die Analysten der US-Bank davon aus, dass die neue iPhone-Reihe Apples Wachstum vorantreiben könnte.

• iPhone 15 soll teurer werden

• Goldman Sachs-Analyst: Darum ist eine Preiserhöhung gerechtfertigt

• Goldman Sachs: Apple wird von neuer iPhone-Reihe profitieren



iPhone 15: Teuerstes iPhone aller Zeiten?

Das schon vor der offiziellen Bekanntgabe neuer Apple-Produkte reichlich Gerüchte kursieren, ist nichts Neues. So ist dies auch beim erwarteten iPhone 15 wieder der Fall. Schon vor der Apple Keynote am 12. September spekulieren Fans über neue Designelemente und technische Verbesserungen. Doch auch über den Preis wird viel gemutmaßt. Wie Investor's Business Daily berichtet, sollen geleakte Informationen darauf hindeuten, dass Apple insgesamt vier Modelle des iPhone 15 herausbringen wird: Ein Basismodell des iPhone 15 mit einem 6,1-Zoll-Display und ein iPhone 15 Plus mit einem 6,7-Zoll-Display, mit Einstiegspreisen von 799 respektive 899 US-Dollar. Außerdem werde Apple auch Pro- und Pro Max-Modelle in den gleichen Bildschirmgrößen anbieten, beginnend bei 1.099 US-Dollar bzw. 1.199 US-Dollar. Die Basis- und Plus-Modelle würden preislich verglichen mit ihrem jeweiligen Vorgänger demnach gleichauf liegen. Bei den Pro-Modellen würde es jedoch zu einer Preiserhöhung von 100 US-Dollar kommen - die erste seit vier Jahren.

Preiserhöhung laut Goldman Sachs gerechtfertigt

Laut Goldman Sachs-Analyst Michael Ng sei eine Preiserhöhung durch Apple jedoch gerechtfertigt. So würden die neuen Pro-Modelle durch A17-Prozessoren sowie dem ersten Chip im 3-Nanometer-Maßstab deutlich schneller und energieeffizienter werden. Außerdem sollen sie über neue Designverbesserungen verfügen, wie einen Titanrahmen, eine längere Akkulaufzeit und mehr Speicher, was die Modelle insgesamt aufwerten würde. Das Spitzenmodell Pro Max solle außerdem über eine verbesserte Kamera mit Periskopobjektiv für eine bessere optische Zoomfunktion verfügen. "Das iPhone Pro hat seit seiner Einführung mit dem iPhone 11 Pro im September 2019 keinen Preisanstieg erfahren", so der Analyst. Die technologischen Verbesserungen in den kommenden Pro-Modellen dürften zu einer weiteren Verlagerung des Verkaufsmix hin zu teureren Mobiltelefonen führen, erklärte er.

iPhone 15 wird Apple-Wachstum vorantreiben

Laut AppleInsider gehen Goldman Sachs-Analysten außerdem davon aus, dass das bevorstehende iPhone 15 das Wachstum des Tech-Giganten vorantreiben werde. Der Prognose der Analysten nach werden mit der neuen iPhone-Reihe immer mehr Nutzer ein Upgrade durchführen. "Da AAPL seit Jahresbeginn um 48 Prozent gestiegen ist, was ausschließlich auf die vielfältige Expansion zurückzuführen ist, erkennen wir die Bedenken der Anleger hinsichtlich der Bewertung und Abwärtsrisiken an", so die Analysten von Goldman Sachs im Juli. Dennoch seien sie "aber weiterhin der Meinung, dass die wachsende etablierte iPhone-Basis von Apple die Grundlage für eine steigende Monetarisierung pro Nutzer" bilde. Dementsprechend betrachten die Goldman Sachs-Analysten Apple als einen langfristigen Gewinn- und Free-Cashflow-Verbesserer mit starker Sicht auf dieses Wachstum, der eine erstklassige Bewertung unterstützte.

Laut TipRanks erhielt die Apple-Aktie in den vergangenen drei Monaten insgesamt 30 Bewertungen durch Wall Street-Analysten, von denen 22 die Anteilsscheine mit dem "Buy"-Rating bewerten, während 8 weitere Analysten die Aktie mit "Hold" einstufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 208,13 US-Dollar, mit einer Höchstprognose von 240,00 US-Dollar und einer Tiefprognose von 167,00 US-Dollar. Das durchschnittliche Kursziel entspricht einem Plus von 16,81 Prozent gegenüber dem letzten Kurs der Apple-Aktie von 178,18 US-Dollar (Stand: Schlusskurs vom 08. September 2023).

