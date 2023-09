Überschaubare Zahl

Der Crypto Wealth Report von Henley und Partner’s nimmt die Anzahl der Krypto-Millionäre und Krypto-Milliardäre genau unter die Lupe. Das Ergebnis dürfte überraschen.

Kryptowährungen sind zwischenzeitlich unter Anlegern stark verbreitet, mehrere hundert Millionen Menschen sind in Besitz von Bitcoin, Ethereum & Co. Doch der Löwenanteil der Cyberdevisen liegt in den Händen einiger weniger Kryptobesitzer, wie aus einer neuen Studie hervorgeht.

425 Millionen Krypto-Anleger - nur wenige Krypto-Millionäre

Dem Crypto Wealth Report zufolge nutzen 425 Millionen Menschen weltweit Kryptowährungen - und das, obwohl die Boomphase von Bitcoin & Co. vorerst vorbei zu sein scheint und die Cyberdevisen trotz Erholungstendenzen 2023 fernab ihrer Allzeithöchststände gehandelt werden.

Nicht jeder Anleger hat aber bei seinem Einstieg in die Kryptowelt wohl den richtigen Zeitpunkt erwischt, denn nur wenige Kryptoinvestoren haben ein enormes Kryptovermögen angehäuft. Insgesamt 88.200 Menschen sollen über Kryptoanlagen im Wert von einer Million US-Dollar und mehr verfügen - damit wären weniger als ein Prozent aller Krypto-User auch Krypto-Millionäre. Der Großteil der mit Cyberdevisen reich gewordenen Anleger hat sein Vermögen dabei in Bitcoin investiert: 46 Prozent der Krypto-Millionäre, insgesamt 40.500 Anleger, halten Bitcoin-Anlagen, wie aus dem Report von Henley und Partners weiter hervor geht.

Zahl der Krypto-Superreichen noch überschaubarer

Mehr als 100 Millionen US-Dollar in Kryptoanlagen besitzen der Studie zufolge nur überschaubare 182 Investoren - hier liegt der Anteil der Bitcoin-Besitzer bei rund 43 Prozent.

Klettert man auf der Krypto-Vermögensleiter nach oben, wird die Luft immer dünner: Nur noch 22 Menschen haben sich mit Krypto-Investitionen ein Vermögen von einer Milliarde US-Dollar erwirtschaftet. Auffällig in diesem Zusammenhang: Nur sechs von diesen Investoren ist es gelungen, dies mit Bitcoin-Investitionen zu schaffen. Der Anteil derjenigen Krypto-Milliardäre, die sich auf Investitionen in die älteste und nach Marktkapitalisierung größte Kryptowährung der Welt konzentriert haben, liegt damit bei nur 27 Prozent.

Damit liegt der Anteil der Bitcoin-Investoren unter den Superreichen deutlich niedriger als unter Krypto-Millionären oder Krypto-Centi-Millionären mit Beständen im Wert von über 100 Millionen US-Dollar.



Redaktion finanzen.net