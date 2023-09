BMW-Aktie in Grün: Berenberg steigert Kursziel - BMW fährt Produktion hoch - Bernstein lässt BMW-Bewertung unverändert

"Neue Klasse"

Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für BMW nach einem Analystenwechsel von 99 auf 102 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen.

Im Autosektor ließen die Lieferketten-Risiken nach, dafür rückten Nachfrage-Sorgen in den Mittelpunkt, schrieb der nun für BMW zuständige Analyst Romain Gourvil in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Annahmen für die Hersteller revidierte er bis 2025 nach unten mit Verweis auf Konjunktursorgen und einer vom Wettbewerb bedingten Preis-Mix-Erosion. Bei BMW sei viel Positives eingepreist, Mercedes-Benz zieht er aus Bewertungsgründen vor.

BMW fährt Sonderschichten - ab 2026 Neue Klasse Volumenproduktion

Der Automobilhersteller BMW kommt Vorstand Milan Nedeljkovic zufolge gegenwärtig kaum damit nach, die Nachfrage zu befriedigen. "Wir fahren die Produktion hoch, gehen an einzelnen Standorten in den Drei-Schicht-Betrieb und produzieren auch an Samstagen", sagte Nedeljkovic dem Magazin Focus Money. "Die Auslastung der Werke liegt damit weit über 100 Prozent."

Auf der IAA Mobility hat der Konzern die künftige elektrische Modellreihe Neue Klasse vorgestellt. 2025 sollen die ersten Fahrzeuge davon aus der Fabrik laufen, 2026 starte Nedeljkovic zufolge die Volumenproduktion, in einem Werk in Ungarn - ausgerichtet auf eine Kapazität von 150.000 Einheiten. "Weitere Modelle der Neuen Klasse laufen dann auch in anderen Werken an", kündigt der BMW-Vorstand an.

Aktivisten blockieren Werkstor bei BMW in Dingolfing

Klimaaktivisten haben ein Tor des BMW-Werks in Dingolfing blockiert. Die Polizei bestätigte am Freitagmittag die Aktion vor dem Tor 4 des Werks. Man sei dort jetzt in Gesprächen mit den Aktivisten. Der Werksverkehr sei nicht von der Aktion blockiert.

Die Autoindustrie-kritische Bewegung Sand im Getriebe sprach am Freitag über den Kurznachrichtendienst X (ehemals Twitter) von rund 150 Aktivisten. Die Polizei schätzte die Zahl dagegen auf etwa 50 bis 70. Ein ebenfalls von Sand im Getriebe verbreitetes Video zeigt eine größere Menge von Menschen in weißen Maleranzügen, die ein BMW-Werkstor blockieren und auf Transparenten unter anderem "Weg mit den Autos, her mit dem ÖPNV" fordern.

Die Blockade zog sich laut Polizei auch am Nachmittag hin, verlief aber friedlich. Man habe die Aktivisten aufgefordert, den Bereich zu verlassen. Sollten sie dem nicht nachkommen, wollte die Polizei den Bereich räumen.

Dingolfing ist das drittgrößte BMW-Werk weltweit mit rund 18 000 Mitarbeitern. Dort werden pro Tag etwa 1500 Autos gebaut - sowohl Verbrenner als auch E-Autos.

Bernstein belässt BMW auf 'Market-Perform'

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für BMW auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Analyst Daniel Roeska nahm in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie die Auswirkungen europäischer Emissionsvorschriften auf Europas Autobauer unter die Lupe. Seine Prognose über die Einführung von batteriebetriebenen Elektroautos (BEVs) sieht in diesem Bereich keine abrupte Wende in der Marktdurchdringung, sondern einen konstanten Anstieg im Zeitverlauf. Daher bevorzugt Roeska die Strategie von BMW, ein ausgewogenes Portfolios von BEVs und Autos, die mit fossilen Kraftstoffen betrieben werden, bis weit in die 2030er Jahre hinein anzubieten.

Die BMW-Aktie gewann via XETRA letztlich 0,62 Prozent auf 95,62 Euro.

