BMW Aktie News: BMW verliert am Nachmittag

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von BMW gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die BMW-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 83,78 EUR.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr ging es für die BMW-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 83,78 EUR. Das bisherige Tagestief markierte BMW-Aktie bei 83,14 EUR. Mit einem Wert von 84,50 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 287.464 BMW-Aktien.

Am 23.07.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 91,56 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 9,29 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der BMW-Aktie. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 62,96 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der BMW-Aktie 24,85 Prozent sinken.

BMW-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 4,30 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,96 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die BMW-Aktie bei 88,86 EUR.

Am 07.05.2025 hat BMW die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 3,38 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte BMW 4,42 EUR je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,80 Prozent auf 33,76 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,61 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

BMW dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 31.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von BMW.

Experten gehen davon aus, dass BMW im Jahr 2025 10,64 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur BMW-Aktie

Stellantis-Aktie steigt dennoch: Milliardenverlust wegen Wertberichtigungen

Aktien-Tipp: So bewertet Deutsche Bank AG die BMW-Aktie

BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch UBS AG