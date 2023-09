Rechtliche und regulatorische Herausforderungen: MasterCard und Visa distanzieren sich von Binance

• Binance hat mit rechtlichen und regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen

• MasterCard und Visa ziehen sich von Krypto-Börse zurück

• Experten erwarten keine allzu großen Auswirkungen auf die Branche





Schon seit einer Weile ist die Kryptowährungsplattform Binance mit heftigem Gegenwind von Regulierungsbehörden weltweit konfrontiert, sie hat sowohl mit rechtlichen als auch mit regulatorischen Herausforderungen zu kämpfen. Die US-Regulierungsbehörde Securities and Exchange Commission (SEC) etwa verklagte Binance und dessen CEO Changpeng Zhao im Juni, da sie angeblich ein "Netz der Täuschung" betrieben hätten, so Reuters. Die Krypto-Börse bestreitet die Vorwürfe und will sich "energisch" verteidigen.

Werbung

Dennoch wachsen die Zweifel gegenüber Binance. So hat nun der globale Kreditkartenriese MasterCard die Zusammenarbeit mit der Kryptohandelsplattform beendet, wie das Unternehmen kürzlich gegenüber diversen Nachrichtenagenturen bestätigte. "Wir hatten mit ihnen vier Pilotprgramme auf dem Markt - Argentinien, Brasilien, Kolumbien und Bahrain. Diese Entscheidung gilt für jedes dieser Binance-Programme. Es gibt keine Auswirkungen auf andere Kryptokartenprogramme", erklärte ein MasterCard-Sprecher gegenüber CoinDesk. Wie Reuters berichtet, sollen diese Programme zum 22. September diesen Jahres eingestellt werden.

"Die Binance Card wird Benutzern in Lateinamerika und im Nahen Osten nicht mehr zur Verfügung stehen. Das Produkt wurde, wie die meisten Debitkarten, von Binance-Benutzern zur Begleichung grundlegender täglicher Ausgaben genutzt, in diesem Fall werden die Karten jedoch mit Krypto-Assets finanziert. Nur ein kleiner Teil unserer Nutzer (weniger als 1 Porzent der Nutzer in den genannten Märkten) ist davon betroffen. Nutzer dieses Produkts haben bis zum 21. September 2023 Zeit, dann steht die Karte nicht mehr zur Verfügung. Binance-Konten auf der ganzen Welt sind nicht betroffen. Sofern verfügbar, können Benutzer auch mit Kryptowährungen einkaufen und Kryptowährungen mit Binance Pay versenden, einer kontaktlosen, grenzenlosen und sicheren Zahlungstechnologie für Kryptowährungen, die von Binance entwickelt wurde", verkündete auch der Kundensupport von Binance via X, ehemals Twitter.

Hello there,

The Binance Card will no longer be available to users in Latin America and the Middle East. The product, like most debit cards, has been utilized by Binance’s users to pay for basic daily expenses but in this case, the cards are funded with crypto assets. Only a tiny…