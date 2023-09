Schwarze Schafe: Pepecoin-Entwickler sollen Token im Millionenwert gestohlen haben

Insider-Job

Bei einem Insider-Job sollen Pepecoin-Entwickler 16 Billionen PEPE-Token entwendet haben.

• Das Pepecoin-Team hatte bereits seit Projektstart mit internen Konflikten zu kämpfen

• 16 Billionen PEPE-Token werden bei Insider-Job gestohlen

• Analysten äußern Bedenken, dass erhebliche Anzahl von Token in den Händen von wenigen Personen liegt





Wie der offizielle X-Account (ehemals Twitter) des Pepecoin in einem Post bekannt gab, wurden am 24. August 16 Billionen PEPE-Token im Wert von etwa 16 Millionen US-Dollar unbefugt aus dem Multisig-Wallet des Projekts entfernt. Doch wie konnte es dazu kommen?

Anfängliche Probleme

Schon seit der Gründung des Memecoin PEPE soll das Team von inneren Streitigkeiten geplagt worden sein, heißt es in dem Post. Einige Teammitglieder sollen sich als "schlechte Akteure" herausgestellt haben, die von großen Egos und Gier geleitet worden seien. Immer wieder soll es zu Konflikten gekommen sein, weshalb die Mehrheit des Teams, das an der Gründung des Coins beteiligt gewesen ist, bereits nach der ersten Woche des Projektstarts begonnen habe, sich zu distanzieren. "Sie blockierten den Fortschritt des Teams bei Spenden oder Käufen mit Multi-Sig-Token, weil sie nicht in der Lage waren, Signaturen zu leisten, Meinungsverschiedenheiten hatten und wochenlang nicht zu erreichen waren", heißt es in der Mitteilung. Bei Multisignatur-Wallets, auch Multisig-Wallets genannt, handelt es sich um eine Art Kryptowallet, die mindestens zwei private Keys benötigt, um eine Transaktion zu signieren. Die Multisig-Wallet des Pepecoin sei so eingerichtet worden, dass 3/4 der Mitglieder für eine Genehmigung anwesend sein mussten.

Insider-Job

"Gestern kamen diese drei ehemaligen Teammitglieder hinter meinem Rücken zurück, loggten sich in die Multisig ein, stahlen 16 Billionen/60 Prozent der 26 Billionen Multisig-Token und schickten sie an Börsen zum Verkauf. Dann haben sie sich selbst aus der Multi-Sig entfernt, um sich von jeglicher Verbindung zu $PEPE freizusprechen, haben alle ihre sozialen Konten gelöscht und mir nichts außer einer Nachricht hinterlassen, die besagt, dass die Multi-Sig aktualisiert wurde, Sie haben jetzt die volle Kontrolle‘", erklärt der Verfasser der Mitteilung das Geschehen. Die gestohlenen Token sollen schnell auf OKX und Binance verkauft worden sein, die verbliebenen 10 Billionen Token sollen nun aus der alten Multisig entfernt und in ein neues Wallet transferiert werden, bis sich eine Verwendung oder ein "Coin Burn" ergebe. Weiter erklärt er, dass er über den Vorfall schockiert sei und dass er sich für die Angst, die Unsicherheit sowie die Verluste entschuldigen wolle, die durch die Handlungen der "schlechten Akteure" aus den eigenen Reihen verursacht wurden. Die CEX-Wallet-Token seien nie dazu gedacht gewesen, auf dem Markt verkauft zu werden. "Ich kann euch versichern, dass die Kontrolle über diesen Twitter-Account sowie die verbleibenden 10 Billionen Token in der Multi-Sig sicher und unter der Kontrolle von jemandem sind, der die besten Interessen für alle und $PEPE im Auge hat, unzugänglich für die ruchlosen Ex-Team-Mitglieder", heißt es weiter.

an announcement to the $PEPE community:



Yesterday on August 24th, 2023, a series of unexpected transactions took place from the $PEPE multisig CEX

Wallet in which ~16 Trillion $PEPE tokens (worth roughly $15m USD) were transferred to various crypto exchanges (OKX, Binance,… pic.twitter.com/iZmXV1TAvw - Pepe (@pepecoineth) August 26, 2023

Bedenken der Blockchain-Analysten

Wie Cryptonews berichtet, gab es unter Blockchain-Analysten Bedenken, als Änderungen im Transaktionsgenehmigungsprozess der entwicklerbezogenen Wallet festgestellt wurden. So soll der Mechanismus dahingehend verändert worden sein, dass statt wie zuvor sechs von acht Zustimmungen, nur noch zwei von acht Signaturen benötigt wurden. Zudem äußern sich Analysten besorgt über die frühe Handelsaktivität rund um den Memecoin sowie die Abwesenheit von Einzelhändlern. Als vorherrschende Gefahr wurde die Tatsache betont, dass eine erhebliche Anzahl von Token in den Händen einer kleinen Gruppe von Personen liege, was dazu führe, dass Preisschwankungen von den Aktionen dieser ausgewählten Anlegergruppe abhängig sind. Rafe Tariq von SingularityDAO erklärte laut Cryptonews, dass die begrenzte Liquiditätssituation zu einem Szenario hoher Einsätze geführt habe. Der Forschungsbericht von SingularityDAO im Juni ergab zudem, dass eine kleine Gruppe von Großinvestoren, auch als "Wale" bezeichnet, etwa 25 Prozent der PEPE-Tokens kontrollierte, während weitere 46 Prozent in den Händen anderer bedeutender Investoren im waren.

Redaktion finanzen.net