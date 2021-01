10 wichtige Fakten zum Wochenauftakt an der Börse

Der DAX bewegt sich bereits vor dem Ertönen der Startglocke im Plus.

2. Börsen in Fernost legen zu

Der japanische Leitindex Nikkei gewinnt 0,39 Prozent auf 28.743,83 Punkten. Auf dem chinesischen Festland legt der Shanghai Composite um 0,55 Prozent auf 3.626,60 Zähler zu. In Hongkong geht es für den Hang Seng um 1,90 Prozent aufwärts auf 30.006,26 Indexpunkte. (7.10 Uhr MEZ)

3. Siemens Energy bestätigt Jahresausblick nach Quartalszahlen

Operative Verbesserungen bei sinkenden Kosten haben Siemens Energy im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2020/21 (per 31. Dezember) zu einer Rückkehr in die Gewinnzone verholfen. Zur Nachricht

4. Behörde prüft Fehlfunktion von Tesla-Bildschirm

Probleme mit dem zentralen Eingabe-Bildschirm in Tesla-Autos haben das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) auf den Plan gerufen. Zur Nachricht

5. Siltronic begrüßt höheres Kaufgebot von GlobalWafers - GlobalWafers senkt Annahmeschwelle für Siltronic auf 50 Prozent

Das Führungsgremium des Waferherstellers Siltronic hat sich für das nochmals erhöhte Übernahmeangebot des taiwanischen Chip-Zulieferers GlobalWafers ausgesprochen. Zur Nachricht

6. Orange lagert Kabelnetz in Milliarden-Deal aus

Um den Wert und die Bedeutung ihrer Infrastruktur besser sichtbar zu machen, plant Frankreichs führendes Telekom-Unternehmen Orange dessen Auslagerung in ein separates Unternehmen namens "Orange Concessions". Zur Nachricht

7. Anklage im Amtsenthebungsverfahren gegen Trump kommt in den US-Senat

Im zweiten Amtsenthebungsverfahren gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump steht am Montag der nächste Schritt an. Zur Nachricht

8. Corona-Ausbruch bei Airbus - Quarantäne für rund 500 Mitarbeiter

Beim Flugzeughersteller Airbus in Hamburg hat es einen Corona-Ausbruch gegeben. Zur Nachricht

9. Ölpreise stabilisieren sich nach jüngsten Verlusten

Die Ölpreise haben sich am Montag wenig verändert. Am Morgen verharrte der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent auf 55,41 US-Dollar. Ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) kostete 52,25 Dollar und damit zwei Cent weniger als am Freitag.

10. Euro kaum verändert

Am Morgen wurde die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,2182 US-Dollar gehandelt und damit etwa zum gleichen Kurs wie am Freitagabend.

