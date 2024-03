10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX stabil erwartet

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag zurückhaltend eröffnen.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX nahezu unverändert bei 18.199 Punkten.

2. Börsen in Asien geben nach

Zum Wochenauftakt geben die asiatischen Börsen nach.

In Tokio verbucht der Leitindex Nikkei 225 einen Verlust von 1,16 Prozent bei 40.414,12 Punkten. Laut dpa sprechen Marktteilnehmer in diesem Zusammenhang von Gewinnmitnahmen, nachdem am Freitag ein Rekordhoch erreicht worden war.

Abwärts geht es auch in China. Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite 0,45 Prozent auf 3.034,44 Punkte. Der Hang Seng fällt unterdessen um 0,10 Prozent auf 16.483,77 Zähler.

3. Stellantis-Aktie: Etwa 400 Mitarbeiter in den USA sollen entlassen werden

Der Autokonzern Stellantis, zu dem unter anderem die Marke Chrysler gehört, entlässt in den USA mehrere hundert Mitarbeiter. Zur Nachricht

4. Lufthansa-Tochter AUA von Streik zu Oster-Beginn bedroht - beim Bodenpersonal sind Schlichter am Zug

Bei der österreichischen Lufthansa-Tochter AUA droht zu Beginn der Ostertage ein Streik. Zur Nachricht

5. Brockhaus-Aktie springt hoch: Optimistischer Ausblick überzeugt

Die Brockhaus Technologies-Aktie hat im nachbörslichen Tradegate-Handel Anleger erfreut. Zur Nachricht

6. SAP-CFO will mehr US-Investoren an Land ziehen

SAP-CFO Dominik Asam will mehr US-Investoren ins Boot holen und auch bei wichtigen Kennzahlen zur US-Konkurrenz aufschließen. Zur Nachricht

7. Baubeginn für Northvolt-Batteriezellfabrik in Schleswig-Holstein

Bis zu eine Million Batteriezellen für Elektroautos will Northvolt künftig im Jahr in einer großen Fabrik bei Heide in Schleswig-Holstein bauen. Zur Nachricht

8. AMD und Intel: China tauscht wohl Regierungscomputer mit westlichen Chips aus

China hat einem Bericht zufolge damit begonnen, von Behörden genutzte Computer mit Prozessoren der US-Konzerne AMD und Intel auszutauschen. Zur Nachricht

9. Ölpreise legen zu

Die Ölpreise steigen am Montag an.

10. Euro zieht leicht an

Der Euro ist am Montag mit leichten Kursgewinnen in die neue Woche gestartet.