DAX stabil erwartet -- Asiens Börsen schwächer -- Stellantis mit Stellenabbau in den USA -- SAP-CFO will mehr US-Investoren an Land ziehen

Der deutsche Aktienmarkt dürfte am Montag zurückhaltend eröffnen. Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX nahezu unverändert bei 18.199 Punkten. Auch der TecDAX bewegt sich vorbörslich wenig. Nach einer siebenwöchigen Rekordrally bleiben damit in der verkürzten Karwoche weitere Rekorde in Sicht. Diese Woche wird nur bis zum Gründonnerstag gehandelt. Am Karfreitag bleiben die Börsen feiertagsbedingt geschlossen.





Die europäischen Börsen werden am Montag voraussichtlich kaum verändert starten. Eine Stunde vor Handelsauftakt steht der EURO STOXX 50 quasi unverändert bei 5.029 Punkten.





WALL STREET Anleger an den US-Börsen hielten sich am Freitag zurück. Der Dow Jones Index bewegte sich vor dem Wochenende überwiegend in der Verlustzone und verlor letztlich 0,77 Prozent auf 39.475,90 Punkte. Der NASDAQ Composite zeigte sich hingegen etwas freundlicher und verbesserte sich zum Handelsschluss um 0,16 Prozent auf 16.428,82 Zähler. Nach vergangene Woche war bestimmt von den geldpolitischen Aussagen der US-Notenbank Fed. Diese veränderte den Leitzins im Rahmen des Zinsentscheids am vergangenen Mittwoch nicht, stellte jedoch drei Zinssenkungen in 2024 in Aussicht.