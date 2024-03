Platz 1: Ford

Mit einem Gesamtwert von 42 Prozent steht das US-amerikanische Traditionsunternehmen Ford an der Spitze des Rankings, was einem Anstieg von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Bereich Menschenrechte erreicht Ford 54 Prozent und in Umwelt und Klima 29 Prozent. Der Bericht hebt hervor, dass das Unternehmen in der verantwortungsvollen Beschaffung von Mineralien und bei den Arbeitnehmerrechten führend ist, sieht jedoch Verbesserungsbedarf in der Zusammenarbeit mit Gewerkschaften. Zudem werden Fortschritte bei der Dekarbonisierung der Lieferkette und Investitionen in die Batterieforschung positiv bewertet.

Quelle: leadthecharge.org, Bild: FotograFFF / Shutterstock.com