So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag

Im Plus präsentiert sich um 17:11 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 2,82 Prozent höher bei 65.821,73 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 64.015,46 US-Dollar.

Nach 457,62 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Sonntagnachmittag um 4,77 Prozent auf 479,47 US-Dollar gestiegen.

In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 17:10 steigt der Ethereum-Kurs um 2,01 Prozent auf 3.406,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.339,64 US-Dollar an der Tafel.

Daneben steigt Litecoin um 4,82 Prozent auf 89,60 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 85,48 US-Dollar.

Daneben steigt Ripple um 2,25 Prozent auf 0,6321 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 0,6182 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Cardano-Kurs um 1,39 Prozent auf 0,6359 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6272 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Monero um 1,55 Prozent auf 141,05 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 138,89 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der IOTA-Kurs um 2,74 Prozent auf 0,3167 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,3082 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0057 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 17:11 auf 0,0059 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,1345 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1330 US-Dollar.

Zudem bewegt sich NEM seitwärts. Um 17:10 wurde ein Kurs von 0,0486 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der NEM-Kurs bei 0,0470 US-Dollar.

Indes steigt der Dash-Kurs. Für Dash geht es nach 35,79 US-Dollar am Vortag auf 36,69 US-Dollar nach oben (2,52 Prozent).

Währenddessen wird NEO bei 14,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,84 Prozent im Vergleich zum Vortag (14,64 US-Dollar).

