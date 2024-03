Krypto-Marktbericht

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagvormittag

23.03.24 09:48 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Vormittag.

Im Plus präsentiert sich um 09:41 Bitcoin. Der Bitcoin-Kurs notiert aktuell 1,35 Prozent höher bei 64.435,25 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Kurs noch auf 63.577,24 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Plus. Im Vergleich zum Vortag (428,80 US-Dollar) geht es um 1,63 Prozent auf 435,80 US-Dollar nach oben. In der Zwischenzeit kann Ethereum Gewinne verbuchen. Um 09:40 steigt der Ethereum-Kurs um 0,68 Prozent auf 3.347,38 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3.324,70 US-Dollar an der Tafel. Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 09:41 zieht Litecoin um 1,35 Prozent auf 84,36 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 83,24 US-Dollar gemeldet wurde. In der Zwischenzeit verbucht der Ripple-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,93 Prozent auf 0,6165 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ripple 0,6108 US-Dollar wert. Zudem zeigt sich der Cardano-Kurs im Aufwind. Um 09:40 zieht Cardano um 2,53 Prozent auf 0,6279 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,6124 US-Dollar gemeldet wurde. Daneben präsentiert sich Monero mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Monero-Kurs 1,71 Prozent stärker bei 137,20 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 134,89 US-Dollar. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,3100 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Verge kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0057 US-Dollar lag, wird der Verge-Kurs um 09:41 auf 0,0057 US-Dollar beziffert. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1298 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1279 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagvormittag lag der NEM-Kurs bei 0,0467 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0460 US-Dollar. Währenddessen wird Dash bei 35,44 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,54 Prozent im Vergleich zum Vortag (34,90 US-Dollar). Derweil notiert der NEO-Kurs bei 14,51 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (14,37 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,92 Prozent. Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wright Studio / Shutterstock.com